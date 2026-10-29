Los peluqueros coinciden: “la mejor mascarilla para canas debería hidratar y reforzar la estructura”

El paso del tiempo y la pérdida gradual de melamina no solo transforman el color del cabello, sino también su textura y resistencia. Las canas tienden a volverse más porosas, secas y quebradizas, lo que hace que la fibra capilar pierda su elasticidad natural y se vuelva rebelde frente al peinado.

Para devolverle la vitalidad a la melena, los estilistas coinciden en que no basta con aportar suavidad superficial. La clave está en elegir una mascarilla que combine ingredientes altamente hidratantes con activos reforzadores que reconstruyan la estructura interna del pelo, logrando así un acabado sedoso, fuerte y lleno de brillo.

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¿Cuál es la mejor mascarilla para canas, según peluqueros?

Según expertos en peluquería, la mejor mascarilla para el cabello canoso debe cumplir con tres pilares clave para responder a las necesidades específicas de la fibra:

Refuerzo estructural con queratina hidrolizada

La mascarilla debe reparar la estructura interna de la fibra capilar, idealmente con queratina hidrolizada, ya que este activo logra penetrar en el cabello en lugar de quedarse únicamente en la superficie.

Hidratación y nutrición profunda

Como la cana carece de melanina y produce menos sebo natural, tiende a la rigidez y la sequedad. Por ello, la mascarilla debe contener aceites (como argán, macadamia o aguacate) y mantecas que aporten los lípidos perdidos para devolver la elasticidad, flexibilidad y el brillo plateado natural.

Matizador violeta

Aunque las mascarillas moradas ayudan a neutralizar los tonos amarillentos, los expertos enfatizan que son solo un recurso ocasional (una vez a la semana o cada 10-15 días) y no la base del cuidado. La clave de la rutina sigue siendo la hidratación nutritiva diaria.

¿Cada cuánto tiempo se debe colocar una mascarilla en el pelo?

La frecuencia ideal para aplicar una mascarilla capilar es de una a dos veces por semana. Esto permite nutrir el cabello en profundidad sin saturar la fibra.

Si tu pelo está muy seco, dañado o procesado químicamente, dos aplicaciones semanales restaurarán la hidratación y la elasticidad. En cambio, si tu cabello es fino o tiende a engrasarse, basta con usarla una vez a la semana o cada diez días, aplicándola únicamente de medios a puntas.