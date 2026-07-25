Ponerse aguacate en la piel durante el verano: quiénes y para qué lo recomiendan

Una de las frutas más consumidas a nivel mundial es el aguacate, que se puede incorporar de varias maneras, no sólo en desayunos, brunchs, sino en almuerzos o cena y combinándolos con otros alimentos para disfrutar al máximo de los beneficios.Pero, más allá del consumo diario, ha comenzado a emplearse en el cuidado personal y cada vez son más los que están colocándose este alimento en la piel durante el verano. A continuación, sabrás quiénes lo pueden utilizar y para qué sirven.

Noticias Zacatecas del 24 de julio 2026

El aguacate es una fruta perteneciente a la planta Persea americana, que su cultivo es muy común en México, por lo que nuestro país es uno de los principales productores de este alimento que es conocido por su gran cantidad de beneficios y propiedades para la salud. Además, es considerado como un superalimento con un perfil nutricional único; y que se puede consumir de varias maneras posibles.

Cuáles son los beneficios del aguacate

Entre los beneficios que debemos mencionar del aguacate, hay que decir que es rico en ácidos grasos esenciales, vitaminas, carotenoides lo que contribuye a una buena salud intestinal, ayuda a reducir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas; es un gran antioxidante y antiinflamatorios, entre otros. Pero, lo que seguro no sabías es que no sólo se puede comer, sino que tiene otros usos medicinales.

Por qué hay que colocarse aguacate en la piel

Hay personas que están aplicándose aguacate sobre la piel durante este verano; y es que hay quienes estarán muy expuestos a los rayos ultravioletas, por lo que este superalimento cumplirá la función de nutrir la piel. Es que al tener lípidos y como son afines al sebo que produce la piel poseen una alta biocompatibilidad que fomentará la producción de colágeno y se absorben rápidamente sin dejar la piel grasosa.

Otro de los beneficios que tiene el aguacate para la piel es que le devolverá la suavidad y el aspecto saludable, sumado a la versatilidad que posee para poder estar en una gran cantidad de productos de cosmética y que van desde limpiadoras, contornos de ojos, sérums y cremas de tratamiento hasta mascarillas.