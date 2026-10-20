Mezclar aguacate y huevo: para esto sirve y por qué se recomienda

Tanto en el mundo de la nutrición como en el universo de la cosmética natural, pocos ingredientes gozan de tanta fama como el aguacate y el huevo. Sin embargo, cuando decides mezclarlos, creas una sinergia biológica tan perfecta que médicos, nutriólogos y estilistas la consideran una de las mejores combinaciones disponibles.

La razón de su éxito radica en el balance de sus macronutrientes: el huevo aporta proteínas de alto valor biológico y el aguacate inyecta grasas monoinsaturadas y fibra.

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Para qué sirve la mezcla de aguacate y huevo

Uno de los beneficios internos es como superalimento en tu dieta. La proteína del huevo frena la hormona del apetito, mientras que las grasas y la fibra del aguacate ralentizan el vaciado gástrico.

Mezclar ambos te mantendrá satisfecho y con energía sostenida hasta por 6 horas, evitando picos drásticos de glucosa en la sangre. Contrario a los viejos mitos sobre el huevo, estudios confirman que las grasas buenas del aguacate, combinadas con sus nutrientes, ayudan a reducir el colesteros malo y los triglicéridos, regulando la presión arterial.

Mezclar aguacate y huevo: para qué sirve y por qué se recomienda|Pexels: Golboo Maghooli

Es una combinación excelente para consumir después de entrenar, ya que el huevo aporta los 9 aminoácidos esenciales para recuperar músculo.

Cómo usar el aguate y huevo como mascarilla

En la herbolaria y estética casera, mezclar la pulpa de un aguacate maduro con un huievo entero es uno de los remedios más recomendados para rescatar melenas dañadas.

Las grasas saludables del aguacate actúan como un acondicionador natural, recubriendo las fibras secas. Al mismo tiempo, las proteínas y la biotina del huevo fortalecn el folículo piloso, previniendo que el cabello se quiebre fácilmente y combatiendo el molesto frizz.

Mezclar aguacate y huevo: para qué sirve y por qué se recomienda|Pexels: Artem Podrez

Tritura medio aguacate con un huevo entero hasta formar una pasta sin grumos. Aplica de medios a puntas sobre el cabello seco o húmedo, cubre con una gorra de baño y deja actuar por 20 a 30 minutos.

Retira la mascarilla siempre con agua fría o templada; si usas agua muy caliente, corres el riesgo de que el huevo comience a cuajarse entre tus mechones.

