La psicología describe el significado de ser el hermano del medio

Existe la creencia popular de que el hermano del medio, o hermano sándwich, puede sentirse "invisible" o desplazado dentro de la dinámica del hogar. “Al estar bajo la sombra de los logros del mayor y el cuidado constante que recibe el menor, es común que busquen validación a través de sus amistades o intereses creativos”, resume la Inteligencia Artificial (IA).

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La aplicación Gemini aborda este tema a través del análisis de diferentes bases de datos y lo termina resumiendo desde un lado más psicológico cuando hace referencia al hermano del medio en relación con los conceptos de autonomía y resiliencia.

Ser el hermano del medio

En muchas sociedades, desde hace años, se ha construido el pensamiento que posiciona al hermano del medio en un lugar desfavorable dentro de la familia. Recibir menos atención que al menor y mayor aparece entre los principales reproches de quienes se encuentran en esta situación.

Sin embargo, esas mismas opiniones han dado lugar a análisis un poco más pormenorizados y desde ópticas científicas. La psicología es una de las ramas de la ciencia que ha puesto la lupa sobre esta situación y la que ha traído un poco más de luz al tema, dejando al descubierto un significado muy profundo.

¿Qué significa ser el hermano del medio?

La psicología aborda el tema del hermano del medio en sus diferentes edades y es que, seguramente, quienes atravesaron esta situación cuando eran niños experimentaron sentimientos como los descritos anteriormente, debido a estar comparándose. Pero de adultos, de acuerdo a esta ciencia, el significado tiene matices muy positivos.

Para la psicología, cuando quien ocupa el lugar de hermano del medio llega a la adolescencia pueden aparecer sentimientos de frustración y de sentirse menos reconocido. Sin embargo, es la etapa en donde pueden desarrollarse habilidades sociales muy positivas como las de mediar en conflictos, aprender a negociar o aprender a adaptarse con facilidad a ciertas circunstancias.

Por lo tanto, esta ciencia le otorga un significado positivo al hermano del medio cuya personalidad, al menos en parte, puede verse beneficiada con esta posición dentro del seno familiar. Siendo adultos, en su mayoría, pueden demostrar una mayor autonomía y resiliencia por lo que nada deben envidiarles a quienes comparten su misma sangre y mismo amor de sus padres.