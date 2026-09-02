Manualidades de estilo boho: 3 ideas creativas para decorar porta-macetas
Manualidades de estilo boho. Cómo hacer porta-macetas con estas 3 ideas creativas y explicadas paso a paso.
Son muchos los proyectos que podemos abordar en el marco de las manualidades. Esto se debe a que con imaginación y creatividad se pueden crear un sinfín de objetos decorativos o que sirvan para algún evento o como obsequio.
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Es en este punto que hoy ponemos de relieve 3 ideas creativas que invitan a decorar porta-macetas con estilo boho.
¿Qué es el estilo boho?
Lo primero que debemos saber es que el estilo boho (abreviatura de bohemian o bohemio) es una estética relajada, ecléctica y de espíritu libre que prioriza la comodidad, la naturaleza y la mezcla de culturas, resume Gemini (Inteligencia Artificial).
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Este estilo por lo general es definido por el uso de materiales orgánicos como madera, mimbre y macramé, combinados en capas cálidas de alfombras, mantas y almohadones estampados. Al respecto, podemos unir al estilo boho con diversos proyectos de manualidades y animarnos a crear en casa algo que embellezca nuestro hogar.
Manualidades de estilo boho
La idea de decorar porta-macetas con estética bohemia combina texturas naturales, colores cálidos y un toque libre o artesanal. El estilo boho puede convertirse en tu tendencia favorita y es que puede ayudarnos a lucir ciertos rincones de la casa.
A continuación se detallan tres proyectos prácticos para transformar tus macetas con estilo boho y sin la necesidad de hacer grandes inversiones o emplear herramientas sofisticadas:
Maceta en red de yute con cuentas de madera
- Materiales: Hilo de yute grueso o cordón de algodón (3 mm), cuentas de madera natural.
Paso a paso
- Corta 8 tiras de hilo del mismo largo (aprox. 1.5 metros).
- Anúdalas juntas en la base dejando un fleco suelto.
- Separa los hilos en pares y realiza nudos simples a 4 cm de la base; luego intercambia los pares vecinos para tejer una malla alrededor de la maceta.
- Sarta algunas cuentas de madera en las tiras superiores antes de rematar con un nudo grande para colgar.
- Estilo: Aporta altura y aprovecha la iluminación cerca de ventanas.
Porta-macetas con relieve de soga e hilo macramé
- Materiales: Maceta base (plástico o cerámica lisa), soga de yute fina, restos de hilo de algodón de colores tierra (terracota, mostaza, beige) y silicona líquida.
Paso a paso
- Aplica adhesivo y enrolla la soga de yute rodeando toda la superficie exterior de la maceta.
- Una vez seca la base, toma los hilos de colores y envuélvelos en secciones verticales u horizontales sobre la soga para crear franjas geométricas o patrones tipo guarda étnica.
- Estilo: Agrega textura táctil y rompe con la monotonía de los recipientes plásticos lisos.
Porta-macetas de terracota pintada a mano con borlas
- Materiales: Maceta de barro cocido, pintura a la tiza o acrílica (blanco cálido, ocre o beige), pincel plano y borlas de lana o hilo sobrante.
Paso a paso
- Pinta la base de la maceta con un tono neutro Mate.
- Con pincel seco o la punta del pincel, traza motivos simples como arcos, puntos o líneas discontinuas.
- Confecciona un par de borlas textiles pequeñas y átalas al borde superior de la maceta con un cordón fino.
- Estilo: Combina la calidez de la arcilla natural con detalles textiles en movimiento.