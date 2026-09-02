Manualidades de estilo boho: 3 ideas creativas para decorar porta-macetas

Son muchos los proyectos que podemos abordar en el marco de las manualidades. Esto se debe a que con imaginación y creatividad se pueden crear un sinfín de objetos decorativos o que sirvan para algún evento o como obsequio.

Un día para vivir | Capítulo 2: Al Despertar | Temporada 5

Es en este punto que hoy ponemos de relieve 3 ideas creativas que invitan a decorar porta-macetas con estilo boho.

¿Qué es el estilo boho?

Lo primero que debemos saber es que el estilo boho (abreviatura de bohemian o bohemio) es una estética relajada, ecléctica y de espíritu libre que prioriza la comodidad, la naturaleza y la mezcla de culturas, resume Gemini (Inteligencia Artificial).

Este estilo por lo general es definido por el uso de materiales orgánicos como madera, mimbre y macramé, combinados en capas cálidas de alfombras, mantas y almohadones estampados. Al respecto, podemos unir al estilo boho con diversos proyectos de manualidades y animarnos a crear en casa algo que embellezca nuestro hogar.

Manualidades de estilo boho

La idea de decorar porta-macetas con estética bohemia combina texturas naturales, colores cálidos y un toque libre o artesanal. El estilo boho puede convertirse en tu tendencia favorita y es que puede ayudarnos a lucir ciertos rincones de la casa.

A continuación se detallan tres proyectos prácticos para transformar tus macetas con estilo boho y sin la necesidad de hacer grandes inversiones o emplear herramientas sofisticadas:

Maceta en red de yute con cuentas de madera

Materiales: Hilo de yute grueso o cordón de algodón (3 mm), cuentas de madera natural.

Paso a paso



Corta 8 tiras de hilo del mismo largo (aprox. 1.5 metros). Anúdalas juntas en la base dejando un fleco suelto. Separa los hilos en pares y realiza nudos simples a 4 cm de la base; luego intercambia los pares vecinos para tejer una malla alrededor de la maceta. Sarta algunas cuentas de madera en las tiras superiores antes de rematar con un nudo grande para colgar. Estilo: Aporta altura y aprovecha la iluminación cerca de ventanas.

Porta-macetas con relieve de soga e hilo macramé

Materiales: Maceta base (plástico o cerámica lisa), soga de yute fina, restos de hilo de algodón de colores tierra (terracota, mostaza, beige) y silicona líquida.

Paso a paso



Aplica adhesivo y enrolla la soga de yute rodeando toda la superficie exterior de la maceta. Una vez seca la base, toma los hilos de colores y envuélvelos en secciones verticales u horizontales sobre la soga para crear franjas geométricas o patrones tipo guarda étnica. Estilo: Agrega textura táctil y rompe con la monotonía de los recipientes plásticos lisos.

Porta-macetas de terracota pintada a mano con borlas

Materiales: Maceta de barro cocido, pintura a la tiza o acrílica (blanco cálido, ocre o beige), pincel plano y borlas de lana o hilo sobrante.

Paso a paso

