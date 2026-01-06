5 diseños de uñas velvet para lucir en invierno de 2026: ideales para cualquier ocasión

Las fiestas decembrinas quedaron atrás. Es momento de iniciar el año con una manicura de impacto . De acuerdo con las tendencias de 2026, los diseños en textura velvet - también conocida como “efecto terciopelo”, en español - reinarán durante lo que resta de la temporada invernal. Por ello, te compartimos algunos diseños sofisticados, ideales y modernos que puedes usar en cualquier ocasión… Y lo mejor de todo, quedan preciosos tanto en uñas largas como cortas.

¿Cómo son las uñas velvet o de terciopelo?

Las uñas velvet son bastante similares al efecto de “ojo de gato” . No obstante, estas primeras se caracterizan por tener un acabado más luminoso, lo que da la ilusión de tener una textura aterciopelada. La delicadeza y elegancia son algunas de las características principales de estos diseños, lo que las convierte en la manicura ideal para 2026, pues la tendencia de este año se inclina más hacia lo minimalista y elegante, dejando de lado los diseños exagerados y extravagantes.

5 diseños de uñas velvet para lucir en invierno de 2026: son ideales para cualquier ocasión

Metálicos lisos: Sin duda, los tonos metálicos marcarán tendencia este 2026. Especialmente los metálicos suaves, como el champagne, o el oro opaco. Así que no dudes en pedir este diseño a tu manicurista de confianza.

Toques metálicos para hacer contraste con el color: Dale un giro a tu diseño combinando una base en velvet claro con tonos metálicos lisos. Esto ayudará a hacer contraste con el color y llevará tu diseño al siguiente nivel.



Combinar diseños: Otra manera elegante para llevar el velvet es combinar diseños. Deja volar tu creatividad, combina un french nails con alguna figura o símbolo sencillo y tu manicura se verá de impacto.

French nails: Las french nails son un básico en el mundo de la manicura. Llévalas al siguiente nivel con una base clara en efecto velvet y todos adorarán tus uñas.

Minimalistas: Si lo que quieres es apegarte más al minimalismo, escoge colores claros, con transparencias. Estos harán que tus manos luzcan más elegantes y modernas.

Ahora sí, deja volar tu creatividad y agenda cita con tu manicurista de confianza.

