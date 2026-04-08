Así puedes reemplazar la tradicional escoba: el invento que deja los pisos más limpios

En el hogar hay un nuevo rey y no se trata de algún habitante de la casa, sino de la herramienta primordial para mantener los pisos más limpios, y es que en el mercado hay un nuevo artefacto inteligente que reemplaza a la tradicional escoba milenaria, ya que tiene diferentes funcionalidades. Estas son las 4 ideas para sustituir el trapeador por opciones más aesthetic para que tu vivienda rechine de limpio.

La escoba inteligente es el dispositivo que ha ganado terreno, ya que automatiza el barrer, y lo mejor de todo es que limpia cualquier tipo de superficies sin dañarlas, como lo son la cerámica y la madera, así como las alfombras, las cuales aspira. Estas son las 5 ideas para reemplazar la ventana tradicional de tu cuarto por una moderna: se ve bien en espacios pequeños.

La escoba inteligente es la que viene supliendo a la tradicional.|Pinterest

Las ventajas de tener una escoba inteligente y sus precios en el mercado

Este dispositivo puede hacer su trabajo, aunque no estés en la casa, siempre y cuando la programes, ya que no requiere de ayuda humana, pues almacena un depósito sellado para el polvo, así como estas otras ventajas que sobresalen de la tradicional escoba:



Detecta y aspira los restos de comida, pelusas y pelos de mascota

los restos de comida, pelusas y pelos de mascota Es recargable y tiene una duración de 90 minutos continuos; regresan al centro de carga

y tiene una duración de 90 minutos continuos; regresan al centro de carga Puede activarse manualmente o programarse cuando no estés en casa, para que al llegar la encuentres limpia

cuando no estés en casa, para que al llegar la encuentres limpia No requiere bolsas extras , lo que facilita su mantenimiento

, lo que facilita su mantenimiento Limpia las zonas más difíciles , como lo son debajo de las camas, muebles y esquineras.

, como lo son debajo de las camas, muebles y esquineras. No causa alergia a los habitantes de la casa, ya que no levanta polvo como sí lo es la escoba tradicional.

En el mercado hay diferentes escobas inteligentes o de barrido inteligente, desde precios accesibles hasta de grandes marcas más costosas. En las diferentes plataformas o páginas de ventas en internet se encuentran desde los 500 hasta los casi 14 mil pesos.