El trapeador tradicional de palo de madera y una melena de algodón quedó en el olvido, ya que en este 2026 hay opciones más aesthetic que arrasan en el mercado y más personas apuestan por ellas. Por ello, traemos para ti estas 4 ideas para reemplazar esta herramienta y que tu casa rechine de limpia al utilizar el mejor limpiador para piso, que no es ni cloro ni detergente, según los expertos.

Este tipo de trapeador es infalible y uno de los que más se utilizan en las casas mexicanas. Pero ahora existen nuevas opciones, que incluso algunas de ellas son especializadas en ciertos pisos. Por lo anterior, es indispensable tomar nota, a fin de hacer un mejor trabajo sin dañar la superficie. Este es el ingrediente casero que deberías ponerle al agua para trapear y que tus pisos luzcan relucientes

Las 4 ideas para reemplazar el trapeador tradicional

1. Mopa: Este paño rectangular plano de microfibra es la opción más popular para reemplazar al trapeador. Lo anterior, ya que no necesitarás remojarlo en una cubeta llena de limpiador multiusos, pues la herramienta tiene un tanque de agua integrado. Es ideal para pisos modernos, a fin de no dañarlos.

4 ideas para reemplazar el trapeador tradicional por opciones más aesthetic: tu casa rechinará de limpia|Pinterest

2. Cepillo con jalador: Esta es una buena opción para limpiar patios o baños, ya que su función primordial es la de empujar el agua al drenaje después de tallar. Cabe destacar que el cepillo es ideal para limpiar polvo y pelusa.

4 ideas para reemplazar el trapeador tradicional por opciones más aesthetic: tu casa rechinará de limpia|Pinterest

3. Mop tipo rodillo: Esta herramienta es similar al trapeador tradicional, aunque con diferentes características. Para empezar, la cabeza es giratoria y está cubierta de microfibra. Puedes comprar un exprime fácil para que no tengas que ensuciarte las manos.

4 ideas para reemplazar el trapeador tradicional por opciones más aesthetic: tu casa rechinará de limpia|Pinterest

4. Robot: En los últimos años han ganado mercado los robots limpiadores, ya que te ahorran tiempo y, lo mejor de todo, es que puedes manejarlos a distancia, solo con programarlos para que hagan su trabajo.