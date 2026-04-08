El cuarto es el lugar privado de cada uno de los habitantes del hogar, por lo que muchas de las veces está diseñado a su gusto, pero si crees que ya quedó rezagado y buscas darle un cambio de 180°, el reemplazar la ventana tradicional es una buena idea, para que así tu habitación se vea moderna. Estas son las 3 razones por las que deberías tener un tapete afuera de tu casa sí o sí, según el Feng Shui.

Estas 5 ideas se ven bien en espacios pequeños e incluso en algunos de ellos harán que tu cuarto parezca más grande de lo normal, y eso se debe a una buena entrada de luz natural, junto con el diseño del espacio para que se vea moderno y caro. Conoce estas opciones para reemplazar la puerta tradicional de tu habitación por una corrediza.

Las ideas para reemplazar la ventana tradicional

1. Clerestory: La característica de esta ventana es que se ubica en la parte alta de la pared, cerca del techo. Es un diseño que se utiliza en interiores modernos y minimalistas. El punto a favor es que permite buena entrada de luz.

5 ideas para reemplazar la ventana tradicional de tu cuarto por una moderna: se ve bien en espacios pequeños|Pinterest

2. Corrediza: Es ideal este tipo de ventana si cuentas con un balcón en tu dormitorio. La mayoría de ellas son de vidrio templado, por lo que los ruidos exteriores no serán un inconveniente para que logres conciliar el sueño.

5 ideas para reemplazar la ventana tradicional de tu cuarto por una moderna: se ve bien en espacios pequeños|Pinterest

3. Paño fijo: Este tipo de ventana es diferente a los demás, ya que es un vidrio que está pegado a la pared y sin marcos. Ofrece una vista impresionante y permite una gran entrada de luz, aunque uno de sus puntos en contra es que no tiene ventilación.

5 ideas para reemplazar la ventana tradicional de tu cuarto por una moderna: se ve bien en espacios pequeños|Pinterest

4. Bloques de vidrio: Deja pasar la luz natural, mientras disfrutas de tu privacidad, ya que su diseño no deja ver del exterior hacia el interior.

5 ideas para reemplazar la ventana tradicional de tu cuarto por una moderna: se ve bien en espacios pequeños|Pinterest

5. Esquinera panorámica: Este tipo de ventana se ubica en L, a fin de ofrecer una vista panorámica. Es un diseño moderno y aesthetic. Debajo de ella puedes colocar un tipo de sillón para pasar ahí tus días.