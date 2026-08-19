¿Qué comer según tu reloj biológico para tener energía?

¿Te cuesta arrancar por las mañanas o sufres de baja energía durante el día e insomnio por las noches? Probablemente sea por que no sabes qué comer de acuerdo con tu reloj biológico.

La crononutrición, la ciencia que estudia la interacción entre los alimentos y nuestros ritmos circadianos, demuestra que exite un impacto y relación sobre qué comes y cuándo comes.

Tu cuerpo se rige por un reloj central en el cerebro que coordina millones de relojes periféticos en órganos como el estómago, el hígado y el páncreas. Comer fuera de horarios óptimos desajusta este sistema, lo que genera fatiga crónica, digestiones pesadas y almacenamiento de grasa.

La primera degustación nos dejó a los Cocineros que podrían ser eliminados de MasterChef 24/7 este martes 18 de agosto

Lo que debes comer según tu reloj biológico para tener energía

Fase de activación y enfoque

Esta ocurre durante la mañana. De 6 am a 10 am, cuando los niveles de cortisol se encuentran en su punto más alto y el cuerpo busca reactivar el metabolismo celular.

Prioriza comer proteína de alta calidad, así como grasas saludables. Evita a toda cosa los desayunos ultraprocesados o cargados de azúcar refinada, ya que provocan un pico de insulina seguido de un desplome de energía antes del medio día.

Esto es lo que debes comer de acuerdo con tu reloj biológico|Dimenshtein Olga

Fase de máxima eficiencia digestiva

Ocurre entre las 12 pm y las 3 pm. Las enzimas digestivas y la sensibilidad a la insulina están en su pico máximo. El cuerpo es capaz de procesar y metabolizar nutrientes complejos con gran eficiencia.

Es el momento ideal para comer carbohidratos complejos de absorción lenta, como las legumbres, proteína magra y vegetales variados o fruta.

Esto debes comer de acuerdo con la hora del día para tener energía|Pexels: Jep Gambardella

Fase de reparación y preparación para el descanso

Va de las 6 pm a las 9:30 pm. El metabolismo se ralentiza considerablemente y el páncreas reduce la producción de insulina. El cuerpo se prepara para secretar melatonina y reparar tejios.

Apuesta por una cena ligera, baja en carbohidratos y fácil de digerir. Cenar tarde o con alimentos muy pesados es un error ya que obliga a tu sistema digestivo a trabajar en marcha forzada y sabotea la calidad de sueño profundo.

