Conoce la inesperada recompensa que ganó Carmen en la gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7

Aunque ha comenzado la etapa final de MasterChef 24/7, algunos aspectos todavía permanecen iguales, pues pese a que la gala de este martes fue de eliminación, también hubo un gran e inesperado beneficio para el mejor participante de la noche. ¿De qué se trató? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala comenzó con los anuncios sobre las nuevas ausencias de la Chef Zahie Téllez y de Antrax, pues el cocinero sigue en valoración médica con motivo del accidente que sufrió durante el primer reto del pasado domingo de eliminación, por lo que en esta ocasión fue Édgar Núñez, uno de los "Maestros del fuego", quien se unió a los paladares más exigentes de México para juzgar los platillos de esta noche.

A excepción de Michelle, quien ganó ayer el Pin del Chef y la inmunidad para esta noche, los cocineros se enfrentaron a un reto en el que tenían que preparar el mejor papillot de la gala y es que solamente un par de ellos lograrían salvarse y asegurar su permanencia en MasterChef 24/7 por otro par de días.

Luego de las degustaciones, las cuales tuvieron resultados mixtos, los Chefs determinaron que Carmen y Claudia habían preparado los mejores platillos de la noche, por lo que subieron inmediatamente al balcón, no sin antes conocer el inesperado beneficio para Carmen.

Claudia Lizaldi fue la encargada de señalar que la nueva capitana para la batalla por equipos de este miércoles podrá salir del Mundo MasterChef a un parque de diversiones y que estaría acompañada por tres cocineros de su elección.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, la cual estará liderada por Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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