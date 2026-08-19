ÚLTIMA HORA: Antrax NO ESTÁ en el Martes de Eliminación tras ser ATENDIDO EN AMBULANCIA en MasterChef 24/7

Tras vivir un Domingo de Eliminación que puso desde un inicio a los cocineros con las emociones al límite provocó que Antrax sufriera un accidente desde el primer reto donde cocinaría junto con Ixdit bajo las instrucciones del Chef Diego Niño esto con el objetivo de salir victoriosos y subir al balcón de la salvación. Sin embargo, los nervios jugaron encontra del equipo, ya que el accidente provocó que el cocinero se ausentara, acción que hoy mismo se repite, pues nuestra querida conductora Claudia Lizaldi anunció al inicio del programa que el originario de Veracruz no estaría en la emisión de hoy.

Tras vivir un momento de incertidumbre el pasado domingo donde Antrax sufrió un accidente en su mano a causa de mal uso de los cuchillos hizo que el cocinero fuera atentido en su lugar pero debido a la gravedad tuvo que salir del foro para ser atendido en una ambulancia. Momentos más tarde regresó con una ciración y un guante para que pudiera seguir cocinando.

¿Cómo fue el accidente de Antrax?

A dos días de haberse registrado el accidente, hoy se reveló que Antrax estaría ausente del preograma debido a que tuvo que ser atendido nuevamente para una valoración médica. A través de redes sociales el público se pudo percatar que el cocinero perdió parte de la uña de su dedo pulgar, así como parte de su piel, estás imágenes han causado cientos de reacciones en el público quienes se cuestionan cual es el estado de salud del participante.

Debido a que el cocinero se encuntra en una valoración médica se desconoce su estado de salud y los cuidados que deberá tener, por lo que se invita al público a estar atento a las redes y transmisión para saber qué pasará con él.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aqu í o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.