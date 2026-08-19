3 beneficios del entrenamiento de fuerza frente al cardio para quemar grasa

Si pasas hotas en la caminadora con la esperanza de quemar grasa, pero no ves los cambios que deseas en el espejo es probable que te estés olvidando de los ejercicios de fuerza.

Durante mucho tiempo, el ejercicio cardiovascular tradicional ha sido catalogado como el método definitivo para perder peso. Pero la ciencia deportiva actual demuestra que el entrenamiento de fuerza supera al cardio al momento de optimizar la composición corporal y eliminar la grasa de forma eficiente.

El error más común al intentar adelgazar es centrarse únicamente en las calorías que se queman durante la sesión de ejercicio, ya que levantar pesas o entrenar con resistencia transforma tu metabolismo a largo plazo.

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Los 3 beneficios del entrenamiento de fuerza frente al cardio

Efecto EPOC

El entrenamiento con cargas genera microlesiones musculares benignas y un estrés metabólico que el cuerpo debe reparar. Para sanar el tejido y devolver al organismo a su estado de equilibrio, el cuerpo eleva el consumo de oxígeno después de ejercitarse.

Esto quiere decir que sigues quemando calorías a un ritmo acelerado mientras trabajas, duermes o descansas en el sofá. El cardio ofrece un EPOC casi nulo, mientras qe cargar pesas mantiene el metabolismo activo durante horas después de la rutina.

El ejercicio de pesas es más efectivo que el ejercicio cardiovascular si tu objetivo es quemar grasa|Pexels: César O’neill

Aumento de la masa muscular

El músculo es un tejido metabólicamente activo que requiere energía constante para mantenerse, a diferencia de la grasa, que es una reseva de energía pasiva.

Al ganar masa muscular elevas tu tasa metabólica basal. Tu cuerpo se vuelve una máquina más eficiente que fasta más calorías de forma automática las 24 horas del día, facilitando el déficit calórico.

Los beneficios del ejercicio de fuerza sobre el cardiovascular para perder grasa|DUREN WILLIAMS

Preservación de músculo y prevención de la flacidez

Hacer cardio excesivo en un déficit de calorías obliga al cuerpo a perder masa muscular para obtener energía rápida. perder músculo ralentiza tu metabolismo y de ta una apaiencia flácida, o de "gordo flaco".

Mientras que el entrenamiento de fuerza le indica al sistema que es músculo es indispensable, obligándolo a extraer la energía directamente de los depósitos de tejido adiposo o grasa.

