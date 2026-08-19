¿Por qué contar calorías ya no funciona para bajar de peso y qué debes hacer en su lugar?

Si vives esclava de las aplicaciones de registro de comida y pesas cada gramo que ingieres pero tu peso sigue estancado, entonces te darás cuenta que contar calorías ya no es funcional al momento de querer bajar de peso y peder grasa.

Esto debido a que es un enfoque reduccionista que no puede sostenerse a largo plazo. Obsesionarse con el déficit calórico estricto suele activar mecanismos de supervivencia evolutivos que ralentizan el metabolismo, aumentan el hambre crónica y destruyen la masa muscular.

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Por esto contar calorías ya no funciona para bajar de peso

El mito de la igualdad calórica

Pensar que el cuerpo procesa igual 100 calorías de brócoli que 100 calorías de una galleta ligera de paquete. Los alimentos ultraprocesados alteran la glucosa en sangre y elevan la insulina, la hormona del almacenamiento de grasa.

Los alimentos reales exigen un mayor efecto térmico, lo que significa que el cuerpo gasta energía real solo para digerirlos y metabolizarlos.

Esta es la razón por la que contar calorías ya no funciona para bajar de peso|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La trampa de la ralentización metabólica

Recortar drásticamente las calorías pensando que a menor ingesta, mayor pérdida de peso. Ante una restricción calórica severa y prolongada, el cuerpo entra en modo hambruna.

Reduce la producción de hormonas tiroideas, baja tu temperatura corporal y frena el gasto energético diario para proteger sus reservas de frasa, estancando tu peso.

Contar calorías puede hacerte sentir estancada en tu proceso de pérdida de grasa|Viktoriya Koldysheva

El desajuste de las hormonas del hambre y la saciedad

Controlar la ingesta mediante fuerza de voluntad y conteo digital. El déficit crónico desregula la hormona que te hace sentir satisfecha y dispara la hormona que te manda a buscar comida.

El cerebro interpreta el conteo estricto como una crisis, generando antojos incontrolables por alimentos densos en energía.

Los expertos recomiendan que en lugar de obsesionarse con contar calorías para bajar de peso, es mejor priorizar la saciedad y el control de la insulina, saturar tus platos con fibras y alimentos reales, además de optimizar tus ritmos circadianos y el manejo del estrés. Siempre es mejor ir de la mano de un experto.

