Esto es lo que debes hacer con tu lámpara de sal si te vas de vacaciones

Si vas a dejar tu casa vacía durante las vacaciones, lo más recomendable con una lámpara de sal es desconectarla por completo de la corriente eléctrica y guardarla en un lugar seco, especialmente si permanecerá varios días sin supervisión. Separar el aparato de la conexión eléctrica evita que la humedad ambiental o la condensación afecten sus componentes.

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Las lámparas de sal están elaboradas habitualmente con bloques de sal que pueden absorber humedad del ambiente. En condiciones particulares, la superficie puede volverse húmeda y generar pequeñas acumulaciones de agua alrededor de la pieza.

Aunque esto no significa que el objeto vaya a provocar necesariamente un problema, mantenerla conectada cuando nadie estará en casa no ofrece ninguna ventaja y sí añade un elemento eléctrico que conviene desconectar. Por eso debes seguir estos pasos.

¿Por qué debes desconectar la lámpara de sal antes de irte de vacaciones?

La primera medida consiste en desenchufar completamente la lámpara y separar su sistema eléctrico de la pieza de sal. No basta con apagarla mediante un interruptor si el aparato continúa conectado al tomacorriente.



Desconecta el enchufe: retira la clavija del tomacorriente antes de abandonar la vivienda. Es una precaución básica para cualquier aparato eléctrico que no necesite permanecer encendido. Separa el sistema eléctrico: si el diseño de la lámpara permite retirar de manera segura el portalámparas, cable o sistema de iluminación, mantenlo separado de la pieza de sal para evitar que la humedad ambiental pueda afectar la conexión. Seca la lámpara antes de guardarla: si presenta humedad visible, deja que se seque completamente en un lugar ventilado y protegido antes de almacenarla. Busca un sitio seco: evita colocarla en sótanos, baños, lavaderos u otros espacios donde la humedad relativa pueda ser elevada. Revisa el cable y el enchufe: antes de volver a utilizarla, comprueba que no existan signos de deterioro, humedad o daños en el aislamiento.

La National Fire Protection Association (NFPA) recomienda desconectar determinados aparatos eléctricos cuando no están en uso, especialmente cuando la vivienda queda desocupada.

¿Cómo guardar correctamente una lámpara de sal durante las vacaciones?

Además de desconectarla, es importante prestar atención al lugar donde quedará almacenada. La humedad es uno de los principales factores que deben evitarse, porque la sal es higroscópica, es decir, tiene capacidad para atraer y retener agua del ambiente.

Si vas a ausentarte durante varios días, puedes seguir estas recomendaciones:



Colócala sobre una superficie estable: evita lugares donde pueda caerse o quedar cerca del borde de un mueble.

evita lugares donde pueda caerse o quedar cerca del borde de un mueble. Mantenla alejada de ventanas: la exposición a condensación o filtraciones puede aumentar la humedad sobre la pieza y sus componentes.

la exposición a condensación o filtraciones puede aumentar la humedad sobre la pieza y sus componentes. No la cubras con materiales que retengan humedad: es preferible mantenerla en un sitio seco y ventilado.

es preferible mantenerla en un sitio seco y ventilado. No guardes el sistema eléctrico húmedo: cualquier componente eléctrico debe estar completamente seco antes de almacenarse.

cualquier componente eléctrico debe estar completamente seco antes de almacenarse. Comprueba el estado de la lámpara al regresar: si encuentras humedad, residuos de sal o deterioro en el cableado, no la conectes hasta solucionar el problema.

Desde el punto de vista de la decoración, una lámpara de sal puede funcionar como elemento ambiental para interiores, pero no necesita permanecer conectada durante una ausencia para conservar sus propiedades decorativas. Así, al regresar, podrá volver a utilizarse sin haber dejado innecesariamente un aparato eléctrico conectado durante la ausencia.