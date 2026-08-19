¿Quién ganará la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 este miércoles rumbo la Gran Final?

Este miércoles estaremos por presenciar la Batalla por Equipos más esperada de la temporada, pues en esta instancia final los Cocineros están enfrentando un nivel de exigencia máxima y un reto como este podría significar su Salvación o encaminar su salida de la cocina más popular de todo México.

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En una etapa donde el mínimo detalle podría hacer la diferencia, ninguno de nuestros Cocineros querrá perder esta Batalla por Equipos, en donde un Capitán conseguirá la Salvación (momentánea) y podrá subir a un participante más al Balcón, dándole al menos 4 días más dentro del programa.

¿Quién ganó la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7?

Este miércoles 29 de agosto viviremos la Batalla por Equipos que podría definir el futuro de los Cocineros en el camino por buscar convertirse en Maestros del Fuego de está inédita y revolucionaria temporada que nos ha dejado grandes momentos.

Son ocho los Cocineros que hay dentro de MasterChef 24/7 a menos de dos semanas de la Gran Final, por lo que estamos por ver uno de los desenlaces más intensos y sorpresivos de la televisión mexicana donde la cocina de cada uno tendrá que hablar por ellos, donde tendrán qué demostrar de qué es de lo que están hechos y lo mucho que han crecido durante su estancia aquí.

¿Cuáles son los Cocineros eliminados de MasterChef 24/7?

En los últimos días de esta temporada, aún estamos por ver la salida de algunos Cocineros, aunque el orden de su salida ha sido la siguiente:



Javier "La Chuleta Metalera"

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El perro del mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela Parra

Ramahá

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