CONFIRMADO: Los cocineros que han sido eliminados en MasterChef 24/7, después de la eliminación del martes

La competencia dentro de MasterChef 24/7 cada día pone al límite a los cocineros que están a nada de llegar a la Gran Final ya que cualquier mínimo error puede orillarlos a la eliminación.Sin embargo, es importante destacar que luego de ser más de 20 cocineros actualmente solo solo quedan 8: Lancer, Claudia, Michelle, Carmen, Julio, Antrax, Ixdit y Flor por lo la presión en ellos cada día aumenta si no quieren abandonar la competencia.

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Cabe destacar que en un inicio ingresaron 22 participantes, tras un mes de competencia se sumaron dos participantes y durante este tiempo se han vivido eliminaciones y un abandono, por lo que a continuación te dejamos los nombres de aquellos cocineros que formaron parte del primer formato 24/7 de MasterChef México.

¿Quiénes han sido los ELIMINADOS de MasterChef 24/7?

Javier “La Chuleta Metalera”: Fue el primer cocinero en decirle adiós a sus compañeros.

Nash: Quién fue considerada como la mamá de varios participantes dentro del Mundo de MasterChef 24/7 fue la segunda eliminada.

Arturo: Fue el tercer eliminado de la noche del pasado 7 de junio, su despedida fue una de las más dolorosas del programa, pues se iba un hombre que había destacado por ser padre soltero y dar todo por sus hijos.

Lula: También se sumó como la tercera eliminada de MasterChef 24/7, ya que ese domingo se vivió una Gala de Eliminación doble.

Ricardo: Fue de los participantes que empezaba a demostrar un crecimiento, sin embargo, en la cuarta semana se convirtió en el quinto eliminado provocando un gran vacío en Lancer, pues era con quien más logró conectar.

María: Fue otra participante que se despidió de la cocina más famosa de México, sin embargo, su baja no fue por eliminación o mal rendimiento sino por decisión propia luego de presentar severos problemas de salud.

Pablo: El guatemalteco fue otro de los participantes eliminados, su ausencia dejó un gran vacío entre sus compañeros, principalmente en Daniela Parra quien reveló en su momento que era uno de sus grandes amigos.

Ismael “El perro del mal”: Fue un participante que entró junto con Nora en la nueva etapa de MasterChef 24/7, sin embargo, solo pudo permanecer una semana.

Diego: Mejor conocido como Smi-Lee dejó MasterChef 24/7 el pasado 5 de julio luego de que los Chefs no aprobarán su platillo en el reto de eliminación.

Camila: La integrante de "Las guapas del Barrio" quien se caracterizó por siempre estar alegre abandonó la competencia el pasado 12 de julio.

Nora: La originaria de Xochimilco le dijo adiós a la cocina más famosa de México, dejando un gran vacío en "Las Divas" ya que aseguraron fue como una segunda mamá después de Nash.

Emmanuel: El cocinero que destacó por su físico y tener una cercanía con Ixdit fue el decimoprimer eliminado de esta temporada.

Jazmín: La creadora de contenido de Nayarit fue otra “guapa del barrio” en abandonar MasterChef 24/7.

Luis: El originario de Veracruz que destacó por su carisma, polémicas y tener un vínculo cercano con “Las Divas” se quedó a nada de estar en la lista de los 10 mejores, sin embargo, sus platillo y sazón no lograron convencer para confirmar su participación.

Daniela Parra: Quién formaba parte de los 10 mejores cocineros fue eliminada luego de que no lograra convencer con su platillo y ser bloqueada por el Pin del Chef para que el público no pudiera rescatarla mediante las votaciones.

Ramahá: En la penúltima semana de MasterChef 24/7 el originario de Yucatán abandonó el reality luego de ser nombrado como el eliminado del martes.