Elimina a las hormigas de tu casa: 5 remedios caseros fáciles y efectivos

Para eliminar las hormigas de la casa, lo más efectivo es combinar limpieza, eliminación de fuentes de alimento, sellado de grietas y algunos recursos caseros que pueden funcionar como repelentes temporales, como el vinagre diluido o determinados aromas. Sin embargo, si existe una colonia establecida, estos métodos no siempre son suficientes para erradicarla.

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Encontrar una fila de hormigas recorriendo la cocina, el baño o incluso el jardín suele indicar que los insectos han localizado algo que necesitan. Alimento, agua y refugio son algunos de los factores que pueden favorecer la presencia de plagas dentro de una vivienda.

Por eso, más que eliminar únicamente las hormigas visibles, el control debe enfocarse en modificar las condiciones que las atraen. Estos son los remedios caseros a tener en cuenta.

¿Cuáles son los remedios caseros que pueden ayudar a mantener alejadas a las hormigas?

Antes de recurrir a productos específicos, existen algunas medidas sencillas que pueden ayudar a reducir la presencia de estos insectos. Su eficacia puede variar según la especie y el lugar donde esté instalada la colonia.



Vinagre diluido: mezcla partes similares de agua y vinagre blanco y utiliza la solución para limpiar las superficies por donde suelen caminar las hormigas. El olor puede interferir temporalmente con los rastros químicos que utilizan para orientarse. No debe aplicarse sobre superficies que puedan dañarse con productos ácidos. Jabón y agua: una solución de agua con jabón puede utilizarse para limpiar las zonas donde aparecen hormigas. Además de retirar los insectos visibles, ayuda a eliminar los rastros que pueden dejar sobre las superficies. Canela: colocar pequeñas cantidades de canela cerca de puntos de entrada puede funcionar como una medida complementaria debido a su aroma intenso. No debe considerarse un método para eliminar una colonia. Cáscaras de cítricos: los restos de naranja o limón pueden colocarse cerca de determinados puntos de entrada como recurso aromático. Su efecto es principalmente repelente y temporal. Sellar las entradas: revisar marcos de puertas, ventanas, zócalos y pequeñas grietas y cerrarlos con un sellador adecuado puede ser una de las medidas más importantes para impedir que las hormigas sigan entrando.

La Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos recomienda, dentro de las estrategias de manejo integrado de plagas, comenzar por medidas preventivas como eliminar fuentes de alimento y agua, reducir los lugares donde las plagas pueden refugiarse y bloquear sus puntos de entrada.

¿Qué hacer para evitar que las hormigas vuelvan a entrar en casa?

Los remedios caseros pueden ayudar a controlar temporalmente la presencia de hormigas, pero la prevención es fundamental para evitar que el problema se repita. La limpieza de las superficies y el almacenamiento adecuado de los alimentos suelen ser medidas más importantes que cualquier repelente aromático.



Guardar los alimentos correctamente: conserva azúcar, harina, cereales, dulces y otros productos atractivos para las hormigas en recipientes herméticos.

conserva azúcar, harina, cereales, dulces y otros productos atractivos para las hormigas en recipientes herméticos. Eliminar las migas: limpia inmediatamente restos de comida y bebidas derramadas, especialmente en la cocina y el comedor.

limpia inmediatamente restos de comida y bebidas derramadas, especialmente en la cocina y el comedor. Mantener la basura cerrada: utiliza recipientes con tapa y retira los residuos orgánicos con frecuencia.

utiliza recipientes con tapa y retira los residuos orgánicos con frecuencia. Controlar las fuentes de agua: repara fugas y evita que quede agua acumulada en fregaderos, macetas o recipientes.

repara fugas y evita que quede agua acumulada en fregaderos, macetas o recipientes. Localizar el punto de entrada: observa por dónde aparece la fila de hormigas y sigue su recorrido para identificar posibles grietas o aberturas.

El National Pesticide Information Center (NPIC), un programa de información sobre pesticidas respaldado por la Oregon State University y la EPA, también señala que identificar correctamente la plaga es importante antes de elegir un método de control. No todas las hormigas tienen los mismos hábitos ni responden de igual manera a las estrategias de manejo.

Además, cuando la presencia es persistente, aparecen hormigas aladas o se detectan colonias dentro de paredes, techos u otras estructuras, conviene consultar a un profesional de control de plagas. En estos casos, intentar eliminar únicamente los ejemplares visibles puede no resolver el origen del problema.