Leslie Gallardo, la famosa conductora da un importante anuncio de su relación en redes: ¿se avecina una boda?

Leslie Gallardo sorprendió a todos en sus redes sociales, en especial al dejar una publicación junto a su actual pareja, mostrando varias fotos de su relación mientras ella sostiene un vestido blanco, pequeño factor que se ha encargado de crear rumores sobre una posible boda, en especial al colocar un pequeño anillo en el copy del carrusel.

Mientras que el novio de la famosa conductora se encargó de responder la tierna publicación, diciéndole que la amaba eternamente, además de dejar en sus redes sociales una publicación con varias fotos, resaltan el gran orgullo que le ha hecho sentir. Aunque la celebridad presumió un anillo con la letra "S", hasta el momento ninguno a confirmado un matrimonio.

¿Quién es la pareja de Leslie Gallardo?

Actualmente, Leslie Gallardo mantiene una relación con Santiago Homenchenko, un futbolista uruguayo de apenas 22 años, quien juega en al club de Querétaro en la Primera División.

La relación entre el deportista y la famosa conductora de 26 años, inicio en julio del 2026 formalmente. Desde entonces ambas personalidades se han destacado por publicar imágenes de su relación, en algunas fotos los podemos ver juntos, o mientras ella acude a uno de sus partidos.

¿Qué pasó con Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

Antes de estar con el reconocido deportista, Leslie Gallardo mantuvo una larga relación con Emilio Osorio, se mantuvieron juntos durante un año y 5 meses, haciendo múltiples salidas y posteando su romance en redes.

Sin embargo, para mayo del 2025 ambos anunciaron formalmente su separación, aunque fue una noticia que sorprendió a todos, ellos aseguraron que se trato de una decisión mutua, además de descartarse la posibilidad de una reconciliación. En ningún momento dieron detalles sobre la razón de su separación.

Ahora la famosa conductora se encuentra viviendo otra etapa de su relación, además de que varios usuarios en la publicación la han felicitado por tener una gran relación con el deportista, detallando que ella se merece lo mejor. Por ahora no hay nada formal sobre una boda.