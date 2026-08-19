MasterChef 24/7: tipos de arroz y cómo cocinarlos para que queden perfectos

El arroz es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina y, aunque parece sencillo de preparar, cada variedad necesita una cocción diferente para conseguir la textura y el sabor adecuados. En MasterChef 24/7, los cocineros deben conocer las características de cada tipo de este grano, ya que puede marcar la diferencia al momento de preparar desde una guarnición hasta un platillo completo, razón por la que fue una de las primeras clases que tuvieron con el "Maestro del fuego" Diego Niño.

MasterChef 24/7: Tipos de arroz y cómo cocinarlos

No todos los arroces se cocinan de la misma manera. La cantidad de agua, el tiempo de cocción y hasta la técnica utilizada pueden cambiar dependiendo de si se trata de arroz blanco, integral, basmati, jazmín o arborio. Estos son algunos de los más utilizados en México.

Arroz blanco

El arroz blanco de grano largo es uno de los más utilizados en la cocina mexicana. Es ideal como acompañamiento de guisados, carnes, verduras y diferentes preparaciones.

Para cocinarlo, una proporción común es utilizar una taza de arroz por aproximadamente dos tazas de agua, aunque la cantidad puede variar según la variedad. Primero se puede sofreír ligeramente el arroz con aceite y después agregar el líquido. Una vez que comience a hervir, se tapa la olla y se cocina a fuego bajo hasta que el agua se absorba y los granos estén suaves. Es importante evitar moverlo constantemente para que no quede batido.

Arroz integral

Conserva parte de su salvado, por lo que necesita más tiempo de cocción que el arroz blanco. Su textura es más firme y tiene un sabor ligeramente más intenso.

Para prepararlo, se recomienda utilizar más agua y darle un tiempo de cocción mayor. Una proporción aproximada es una taza de arroz integral por 2.5 a 3 tazas de agua. También puede ser útil dejarlo en remojo previamente para reducir el tiempo necesario para que los granos se suavicen.

Arroz basmati

Es característico de la cocina de India y otras regiones de Asia. Sus granos son largos, aromáticos y, cuando se prepara correctamente, quedan sueltos.

Antes de cocinarlo, es recomendable enjuagarlo varias veces hasta que el agua salga relativamente clara. Una técnica popular consiste en utilizar aproximadamente una taza de arroz por 1.5 tazas de agua, cocinarlo tapado a fuego bajo y dejarlo reposar unos minutos antes de destaparlo.

El arroz blanco, integral, basmati, jazmín y arborio tienen características distintas que debes conocer antes de cocinarlos.|Canva

Arroz jazmín

Es de grano largo y destaca por su aroma y textura ligeramente pegajosa después de la cocción. Es perfecto para acompañar preparaciones asiáticas, carnes, pescados y verduras.

Al igual que con otras variedades, lavarlo antes de cocinar ayuda a retirar parte del exceso de almidón. Generalmente requiere menos agua que el arroz blanco convencional, por lo que una proporción cercana a una taza de arroz por 1.25 a 1.5 tazas de agua puede funcionar, dependiendo de la marca.

Arroz arborio

Es conocido principalmente por utilizarse para preparar risotto. A diferencia de los arroces que se buscan sueltos, en este caso la textura cremosa es precisamente lo que se pretende conseguir.

Para cocinarlo, el arroz suele sofreírse primero y posteriormente se incorpora caldo caliente poco a poco. Es importante agregar el líquido gradualmente y remover con frecuencia para favorecer la liberación del almidón. El resultado debe ser cremoso, pero con los granos todavía ligeramente firmes en el centro.

Arroz salvaje

Aunque suele considerarse un tipo de arroz por su apariencia y uso en la cocina, es en realidad la semilla de una planta acuática. Sus granos son largos, delgados y de color oscuro, casi negro, y después de la cocción adquieren una textura firme y ligeramente crujiente.

Para prepararlo, primero se recomienda enjuagar los granos y después cocinarlos en abundante agua, de manera similar a como se prepara la pasta. Una proporción aproximada es una taza de arroz salvaje por tres tazas de agua. Debe cocinarse a fuego medio-bajo durante aproximadamente 35 a 45 minutos, o hasta que los granos se abran ligeramente y tengan una textura tierna, pero firme.

En la cocina de MasterChef 24/7 dominar los ingredientes básicos puede ser tan importante como conocer las recetas.|Canva

¿Cuál es el secreto para cocinar un arroz perfecto?

Más allá de la variedad, existen algunos consejos que pueden ayudar a conseguir mejores resultados en la cocina.



Uno de los principales es respetar la proporción entre arroz y líquido , ya que agregar demasiada agua puede dejarlo aguado, mientras que utilizar muy poca puede provocar que quede duro.

, ya que agregar demasiada agua puede dejarlo aguado, mientras que utilizar muy poca puede provocar que quede duro. También es importante controlar la temperatura . Después de que el agua llegue al hervor, reducir el fuego permite que el arroz se cocine de manera uniforme sin que el líquido se evapore demasiado rápido.

. Después de que el agua llegue al hervor, reducir el fuego permite que el arroz se cocine de manera uniforme sin que el líquido se evapore demasiado rápido. Otro punto fundamental es dejar reposar el arroz después de apagar el fuego. Mantenerlo tapado durante unos minutos permite que termine de absorber la humedad y ayuda a conseguir una textura más uniforme.

En la cocina de MasterChef 24/7, dominar los ingredientes básicos puede ser tan importante como conocer recetas sofisticadas. El arroz es un claro ejemplo: elegir la variedad correcta y entender cómo responde al agua y al calor permite obtener mejores resultados.