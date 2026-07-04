Qué debes poner en el tercer compartimiento de la lavadora: muy pocos lo saben

La lavadora es uno de los electrodomésticos más importantes que encontramos en un hogar, y es que tiene la difícil tarea de lavar las prendas, dejarlas relucientes y eliminar todo tipo de manchas; por lo que sería difícil imaginarnos una vida sin este dispositivo. Además, esconde algunos secretos que muchas personas no saben y que están desaprovechando una función útil de la lavadora como lo es el tercer compartimiento, que incluso algunos lo usan de manera incorrecta y los especialistas compartieron qué es lo que debes poner.

En la actualidad, las lavadoras traen diversas funciones incorporadas que ayudan a que el lavado de la ropa sea más rápido, ágil y hasta incluso algunos modelos vienen con inteligencia artificial, garantizando además un consumo óptimo. Por otro lado, hay funciones que seguramente no conocemos de este dispositivo y que nos puede ayudar a mejorar el funcionamiento y evitar que se rompa o que tenga efectos en el proceso del lavado.

A la hora de programar un lavado, lo que suelen hacer muchas personas es colocar los productos en los distintos compartimientos, pero siempre queda uno libre y no sabemos cuál es la función que cumple. Otros, en cambio, lo utilizan de manera incorrecta y esto puede afectar el funcionamiento de la lavadora, por lo que los expertos compartieron lo que verdaderamente significa.

Qué tienes que colocar en el tercer compartimiento de la lavadora

Por si no sabías, el tercer compartimiento de la lavadora es más importante de lo que nos imaginaríamos y que permite obtener la ropa más limpia en poco tiempo. Es que este tercer compartimento tiene una función clave y es que no es simplemente estético, y es para añadir detergente en caso de realizar un prelavado, es decir, si la ropa está muy sucia hay que hacer un primer lavado para garantizar que las prendes queden realmente limpias.

Otros usos para el tercer compartimiento

Algunos consejos que dan los expertos en limpieza, lo que recomiendan colocar en el tercer compartimiento de la lavadora sin afectar el funcionamiento o la ropa añadiendo detergente en cápsulas que es ideal para colocar dentro de la lavadora. Por otro lado, este compartimento solo debes usarlo si llevas adelante un prelavado.