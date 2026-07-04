¿Qué es el abulón? El molusco por el que Jazmín se llevó el delantal negro en MasterChef 24/7

Este jueves, en el reto de delantales negros de MasterChef 24/7, Jazmín se enfrentó a Carmen en un mano a mano culinario y no se llevó la victoria. La cocinera de Nayarit y la tijuanense debieron elaborar un platillo libre con abulón. Pero, qué es este molusco que enfrentó a las concursantes y con el que ambas sorprendieron a los jueces del reality.

Jazmín recibió delantal negro en MasterChef 24/7 por su platillo con abulón

En la gala de delantales negros, Carmen eligió a Jazmín para el reto de cocina. A ambas concursantes se les proporcionó abulón y se les dio la instrucción de hacer una preparación que sería luego juzgada por los Chefs de MasterChef México 2026: Zahie Téllez, Alfonso "Poncho" Cadena y Adrián Herrera.

La cocinera nayarita hizo un ceviche con el molusco, mientras que Carmen optó por una pasta rellena. Finalemente, y aunque ambas recibieron buenas críticas de los jueces, la origonaria de Tijuana, Baja California, se ganó la oportunidad de seguir cocinando para subir al balcón este viernes, mientras que Jazmín recibió directamente el delantal negro y tendrá que defender su lugar en la competencia este domingo.

MasterChef México: Qué es el abulón

De acuerdo con un texto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de México, las especies de abulones distribuidas en aguas nacionales "quedan comprendidas en el grupo de Haliótidos (moluscos) de Norteamérica, conformado por ocho especies, de las cuales, cinco se extraen en la Península de Baja California".

Por su parte, Larousse Cocina indica que abulón es el nombre genérico que se le da a los moluscos univalvos que se alimentan de algas marinas. "Su callo es muy apreciado y alcanza un costo elevado. Se venden frescos, enteros, en cubos y recortes; un alto porcentaje se enlata. En los mercados formales sólo se venden abulones adultos desarrollados de cuatro a cinco años", añade el diccionario.

En México existen diferentes tipos de abulones.|Canva

La Comisión precisa que es abundante en yodo, "lo que beneficia el metabolismo, regulando nuestro nivel de energía y el correcto funcionamiento de las células" y apoya en la regulación del colesterol. Además, ayuda a procesar los hidratos de carbono, fortalecer el cabello, la piel y las uñas.

Cómo se prepara el abulón

El diccionario especializado en cocina también señala que en México existen los abulones amarillo, negro, rojo y verde. Con respecto a su preparación, explica que este molusco tiene la carne más dura, por lo que de forma común se golpea contra una superficie firme antes de cocinarlo.

Larousse Cocina también indica que la mejor forma de prepararlo fresco es "en rebanadas delgadas cortadas contra el hilo o fibra de la carne. Puede consumirse crudo o cocinado brevemente para que la carne no endurezca. Regionalmente se prepara rebozado, empanizado, salteado, en cocteles y con salsas de diferentes tipos, como cualquier otro marisco".

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.