¿Qué es el doomscrolling pasivo y cómo altera tus niveles de dopamina al despertar?

En los últimos años se ha popularizado el término de doomscrolling, que al ser pasivo puede dañar el acto de despertar, que en teoría tendría que ser una transición biológica gradual y armoniosa para el organismo.

Esto se ve corrompido cuando el primer movimiento consciente del día consiste en estirar la mano hacia el teléfono celular y se comienzan a ver las redes sociales.

Esta conducta automatizada se denomina doomscrolling pasivo, ya que no se busca información específica, sino que se desliza la pantalla sin un rumbo fijo, consumiendo de forma poco crítica cualquier estímulo que nos presente el algoritmo.

Esto es el doomscrolling pasivo y la forma en que altera la dopamina

Al momento de abrir los ojos, el cerebro humano no se enciende de golpe de cero a cien. Experimenta una transición de ondas cerebrales: pasa del sueño profundo a un estado de semisueño y después a la relajación consciente, la creatividad y la calma introspectiva. Es una ventana en donde el subconsciente es sumamente maleable.

Evita el doomscrolling pasivo porque arruina tus niveles de dopamina al despertar|Ana Karotkaya Photography

Por ello, al introducir el teléfono celular de forma abrupta en este periodo, el cerebro se fuerza a saltar directamente a las ondas beta de alta frecuencia.

En este estado se activan los mismos mecanismos que se activan durante una emergencia o una situación de peligro, elevando de forma inmediata los niveles de cortisol y adrenalina antes de que hayas puesto un pie fuera de la cama.

La dopamina tiene la función de darnos energía para perseguir metas que garanticen nuestra supervivencia, y el doomscrolling pasivo altera este sistema mediante un mecanismo de recompensa variable que consiste en:

El pico artificial instantáneo, por la dopamina barata que obtiene el cerebro con cada video corto. El desplome basal y la apatía, por el déficit creativo que experimenta el cerebro al cerrar la pantalla. El sesgo de la catástrofe y la fatiga por compasión, al consumir contenido de tragedias internacionales.

Las reglas que debes aplicar para evitar el doomscrolling pasivo|Pexels: cottonbro studio

Lo ideal es aprender a desintoxicar tus mañanas y frenar este hábito, puedes comenzar sacando el cargador de tu recámara y estableciendo una norma que consiste en no ver el celular durante los primeros 30 minutos tras despertar.

