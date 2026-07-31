El horóscopo de Mhoni Vidente del fin de semana: predicciones en el amor, dinero, salud y trabajo de hoy 31 de julio al 2 de agosto

El horóscopo de hoy de Mhoni Vidente revela las predicciones sobre el amor, el dinero, la salud y el trabajo para todos los signos del zodiaco, en una etapa de transición entre julio y agosto marcada por la temporada de Leo. De acuerdo con sus visiones, el universo traerá cambios, nuevos retos y una poderosa energía de transformación, favoreciendo a quienes estén dispuestos a aprovechar las oportunidades, desde el 31 de julio, al 2 de agosto.

♈ Aries

Agosto llega como un mes de soluciones, nuevos comienzos y viajes inesperados. Los problemas que parecían no tener salida comenzarán a resolverse a tu favor, permitiéndote avanzar con mayor tranquilidad. En el terreno personal, será fundamental cuidar tu salud, especialmente el estómago, ya que el estrés podría convertirse en tu mayor enemigo. Confía en la guía del Arcángel Rafael, quien te ayudará a recuperar el equilibrio. Tus números de la suerte son 10, 17 y 70.

♉ Tauro

Las estrellas anuncian un periodo ideal para reinventarte y transformar tu imagen. Si has pensado en un cambio de look o incluso en realizarte un procedimiento estético, este será un momento favorecido para hacerlo. También se abren las puertas para viajes que traerán experiencias enriquecedoras y nuevas oportunidades. El Arcángel Miguel será tu protector durante este ciclo. Tus números mágicos son 09, 16 y 74.

♊ Géminis

La energía de agosto despertará en ti una pasión renovada y un fuerte impulso para avanzar. Será el momento perfecto para dejar atrás amistades que ya no aportan a tu crecimiento y abrir espacio a personas que impulsen tus proyectos. Además, cuidar tu imagen personal atraerá nuevas oportunidades en el amor y el trabajo. El Arcángel Uriel iluminará tu camino durante este mes.

♋ Cáncer

Entrarás en una etapa donde la estabilidad económica y el crecimiento profesional serán protagonistas. Los ascensos, reconocimientos o mejoras laborales estarán bien aspectados. Sin embargo, evita alimentar pensamientos negativos y presta atención a tu salud hormonal para mantener el equilibrio. El Arcángel Gabriel te brindará protección. Tus números de la suerte son 06, 22 y 24.

♌ Leo

Con el Sol iluminando tu signo, vivirás un mes de abundancia, celebraciones y grandes proyectos. Es tiempo de creer en tus capacidades y tomar decisiones con seguridad. No permitas que las opiniones de los demás confundan tu intuición, porque este será un periodo de crecimiento y éxito. El Arcángel Miguel caminará a tu lado para fortalecer tu confianza. Tus números de la fortuna son 05, 11 y 66.

Este es el horóscopo de Leo para hoy.|(ESPECIAL/CANVA)

♍ Virgo

Agosto será el momento ideal para hacer un balance de tus metas y reenfocar tus objetivos. Esta energía te permitirá cerrar el año con mayor claridad y éxito. Además, podrían surgir sorpresas muy positivas en el amor que transformarán tu panorama sentimental. Tus números de la suerte son 04, 20 y 78.

♎ Libra

Se aproxima un mes lleno de prosperidad, celebraciones y buenas noticias económicas. El dinero fluirá con mayor facilidad, pero será importante cuidar tu alimentación y moderar el consumo de azúcar para proteger tu páncreas. El Arcángel Miguel será tu guía espiritual. Tus números mágicos son 02, 13 y 58.

♏ Escorpión

Agosto te invita a cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito, especialmente aquellos relacionados con asuntos legales o pendientes importantes. También será un excelente momento para independizarte, mudarte o transformar tu hogar en un espacio de mayor armonía. La carta del As de Copas anuncia nuevos comienzos llenos de bienestar emocional y prosperidad.

♐ Sagitario

Este será un mes de finales necesarios que abrirán la puerta a oportunidades extraordinarias. Aunque algunas despedidas parezcan difíciles, el destino tiene preparada una transformación muy positiva para ti. Incluso podrías recibir un milagro o una bendición que cambie tu vida. El Arcángel Metatrón te acompañará durante este proceso. Tus números de la suerte son 07, 19 y 65.

♑ Capricornio

Las energías de agosto impulsarán tu empoderamiento personal, el éxito y la prosperidad económica. Es un excelente momento para hacer crecer tu patrimonio, pero mantén tus planes en discreción hasta que se concreten. También será importante cuidar la salud de tu piel y de tus dientes para conservar el equilibrio y el bienestar.

Lee el horóscopo de hoy para Capricornio.|(ESPECIAL/CANVA)

♒ Acuario

El universo te rodeará de energías positivas que favorecerán cada decisión importante. Confía más en la razón que en los impulsos y aprovecha este periodo para organizar tus proyectos. No descuides tu salud intestinal y procura mejorar tus hábitos de descanso para combatir el insomnio y recuperar energía.

♓ Piscis

Agosto se presenta como un mes de abundancia, crecimiento y decisiones trascendentales. Las oportunidades llegarán para ayudarte a construir el futuro que tanto deseas, siempre que te atrevas a salir de tu zona de confort. El Arcángel Rafael te brindará protección, claridad y fortaleza para elegir el mejor camino.