Los stickers para celular y tablet son una de las tendencias favoritas de las personas para personalizar sus dispositivos electrónicos sin modificarlos por completo. La película KPop Demon Hunters rompió el mercado infantil al consolidarse como una de las mejores y no solo para pequeños, ya que cautivó tanto a chicos como a grandes, por lo que no hay mejor manera que pegar unos con temática de los Saja Boys, que tiene sus manualidades para entretener a los pequeños durante vacaciones.

Si te gusta el estilo de los Saja Boys, también puedes hacer llaveros shaker. Mientras que estas otras ideas pueden ayudarte a crear una decoración llamativa para tus equipos sin gastar demasiado dinero. Para que duren más, puedes optar por los diseños hechos de vinil adhesivo al resistir al agua y proteger el diseño con un laminado transparente.

4 ideas de stickers de Saja Boys de KPop Demon Hunters para pegar en tu celular y tablet|IA

Los stickers de Saja Boys para celular y tablet

1. Individuales con acabado holográfico: Basta con imprimir ilustraciones o diseños propios inspirados en el grupo sobre papel fotográfico adhesivo y cubrirlos con una lámina holográfica. Este tipo de material mejora la resistencia al desgaste y aporta un efecto brillante que cambia de color según la luz, una característica muy utilizada en la mercancía oficial del K-pop.

2. Collage: Puedes optar por símbolos musicales, estrellas, corazones, micrófonos y colores neón. Estas opciones cubren la parte trasera del teléfono o la tablet con varios elementos pequeños en lugar de una sola imagen grande.

3. Transparente para la funda: El vinil transparente conserva el color original de la funda y ofrece una apariencia más discreta que los adhesivos tradicionales. Puedes elegir las siluetas de los personajes y efectos de brillo.

4. Set de mini stickers: Debido al pequeño tamaño, cada pieza puede colocarse alrededor de la cámara del teléfono, en la funda de la tablet o incluso en cargadores y estuches. Puedes elegir diseño de las notas musicales, coronas y pequeños íconos inspirados en la estética de Saja Boys.