MasterChef 24/7: 3 beneficios de comer carne de conejo, la proteína que puso a prueba a los cocineros
Conoce todo sobre la carne de conejo, un ingrediente que obligó a los participantes de MasterChef 24/7 a ponerse creativos para ganarse un lugar en el balcón.
El jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 del 30 de julio se vivió al límite entre los cocineros que ya están en el top 12 de la temporada, quienes se enfrentaron a un complejo reto con el propósito de subir al balcón. Y uno de los ingredientes estrella en la cocina más famosa de México, fue la carne de conejo, una proteína que no solo queda bien en las ricas recetas que prepararon, sino que también tiene aportes benéficos para el cuerpo.
¿Es bueno comer carne de conejo? Las 3 ventajas de esta proteína que brilló en MasterChef 24/7
Tiene poca grasa. De manera general, el pollo y el pescado suelen ser conocidos como "magros" por su bajo contenido en grasa. Sin embargo, el conejo también es una protenía que trae muy poca grasa y su índice calórico es bajo. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se estima que contiene apenas 140 calorías por cada 100 gramos.
- Aporta vitaminas buenas para el organismo. Esta carne que prepararon en MasterChef 24/7 es conocida por aportar vitaminas del grupo B al cuerpo, destacando la B6 y la B3. De igual manera, una investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, explica que el conejo es una excelente fuente de vitamina B2, que a su vez tiene impacto en el metabolismo, la formación de los glóbulos rojos y el sistema nervioso central, según mencionan datos de MedlinePlus.
Es fácil de preparar y apta para una buena digestión. Al tratarse de una carne sin exceso de grasa y suave, el cuerpo puede procesarla sin mayor problema y no obstruye la biena digestión, menciona la Secretaría de Agricultura. En cuanto a la cocción, el conejo está listo en menos de una hora, dependiendo de las herramientas que se usen. Además, tal como mostraron los cocineros de MasterChef 24/7, este ingrediente es apto para usarse en estofados, guisos, salsas, adobos y una infinidad de preparaciones.