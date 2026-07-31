MasterChef 24/7: 3 beneficios de comer carne de conejo, la proteína que puso a prueba a los cocineros

El jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 del 30 de julio se vivió al límite entre los cocineros que ya están en el top 12 de la temporada, quienes se enfrentaron a un complejo reto con el propósito de subir al balcón. Y uno de los ingredientes estrella en la cocina más famosa de México, fue la carne de conejo, una proteína que no solo queda bien en las ricas recetas que prepararon, sino que también tiene aportes benéficos para el cuerpo.

¿Es bueno comer carne de conejo? Las 3 ventajas de esta proteína que brilló en MasterChef 24/7