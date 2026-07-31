La responsabilidad afectiva consiste en reconocer cómo las acciones propias impactan en otras personas y actuar con respeto, empatía y comunicación. Estas actualidades las pueden adquirir en cierta parte con estas 3 manualidades de Pocoyó y Masha y El Oso. Mientras que con estas 4 ideas de stickers puedes personalizar tu celular o tablet con temática de los Saja Boys.

Las manualidades inspiradas en personajes infantiles pueden convertirse en herramientas para conversar sobre emociones mientras los pequeños crean, juegan y colaboran en familia, que pueden hacer estas manualidades para entretener a los pequeños durante vacaciones. Asimismo, mejora la convivencia, favorece la resolución de conflictos y fortalece las relaciones interpersonales.

3 manualidades de ‘Pocoyó' y ‘Masha y el Oso’ que ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva de los niños|IA

Las manualidades de Pocoyó y Masha y el Oso

1. Buzón de las emociones de Pocoyó: Solo se necesita una caja de cartón reciclada, papel de colores, pegamento y dibujos del personaje. El niño puede escribir o dibujar cómo se sintió durante el día y así poner el mensaje en el buzón. Después, un adulto abre cada nota y conversa sobre las emociones expresadas. Con ello destaca la identificación y expresión emocional como una competencia básica para mejorar la convivencia escolar y familiar.

2. Tablero de ayuda diaria de Pocoyó: Sobre una cartulina se colocan tarjetas con pequeñas responsabilidades como guardar juguetes, alimentar a una mascota, poner la mesa o ayudar a un hermano. Cada vez que el menor cumple una acción, cambia la tarjeta de lugar o coloca una estrella. Lo anterior fortalece la autonomía, la autoestima y el sentido de compromiso con los demás. Con ello se promueve la amabilidad fortalece la empatía y ayuda a construir relaciones sanas durante la niñez

3. Árbol de las buenas de Masha y el Oso: Se necesita una cartulina, papel reciclado y hojas de colores. Cada integrante de la familia escribe acciones positivas como compartir materiales, pedir perdón, escuchar con atención o agradecer un favor. Cada hoja nueva representa una conducta que beneficia a otra persona.