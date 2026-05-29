¿Qué es el eneldo y por qué recomiendan tomarlo en té?

En la actualidad la red está repleta de consejos sobre tés e infusiones que se pueden realizar en casa para aliviar síntomas de algunas complicaciones de salud. Aunque los médicos llaman a ser cuidadosos y no depender por completo de estos aspectos, los remedios caseros y sus practicantes son defensores de cuidar tu cuerpo de manera natural. Y últimamente se está recomendando el té de eneldo. Descubre todos sus beneficios.

Caminos de la Vida | Programa 27 Mayo 2026

¿Qué es el eneldo?

Esta es una planta aromática utilizada en la cocina, poseyendo un sabor fresco y anisado. Y aunque se usa para aspectos culinarios, se indica en diferentes espacios que tiene ciertas propiedades que ayudan al bienestar general. Aunque específicamente se dice que aporta a la salud digestiva y de relajación después de la comida.

¿Cuáles son los beneficios que se le atribuyen al té de eneldo?

Según los que recomiendan esta infusión-té, los aportes llegan vía disminución de inflamación y malestar estomacal para después de comer. En ese sentido, toma lógica el comentario de tomarlo justo después de comer algo pesado o excederse en el consumo de los alimentos. Además, el eneldo tendría beneficios de relajación gracias a sus aceites naturales presentes en su planta, los cuales se han usado tradicionalmente como remedios herbales.

Siguiendo con los aportes de esta bebida caliente, se indica que posee antioxidantes y nutrientes como la vitamina C, hierro o calcio. Y aunque suena positivo, se hace la debida advertencia de consumir de manera contenida, pues no es una “fórmula mágica”, sino un excelente complemento y aporte natural.

¿Es recomendado tomar té de eneldo?

En ese sentido, los remedios caseros ofrecen una nueva posibilidad de infusión que aporte a los asuntos digestivos, que generalmente es un malestar del mexicano. Pero como buenos defensores del aporte natural, se anima a consumirlo en la semana para calmar el cuerpo gracias a su sabor y su aroma.

Por ello, se repite que estas recomendaciones surgen en medio de buenas intenciones para calmar alguno de estos síntomas. Sin embargo, si estás realmente enfermo, acude con un médico para que te diagnostique con base en una opinión profesional.