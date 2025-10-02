Cuál es la planta aromática que debes hervir en tu casa para aliviar el estrés y la ansiedad

La medicina natural sigue más vigente que nunca y son muchas las personas que siguen apostando al poder sanador que tienen algunas plantas aromáticas. Así es como estos ejemplares se pueden utilizar para hacer infusiones o ungüentos de todo tipo.

Una de las hierbas aromáticas más beneficiosas es el romero. Si bien esta planta se ha convertido en una de las especias más utilizadas para realzar el sabor de diversos platillos, lo cierto es que cuenta con propiedades medicinales para el bienestar del organismo. Dos de ellas se vinculan con la reducción del estrés y la ansiedad.

¿Cómo consumir el romero para reducir el estrés y la ansiedad?

Según la influencer especializada en remedios caseros naturales, Maestra Jacobina, se puede hacer un té con romero y miel para reducir el estrés y la ansiedad. Solo hace falta hervir 1 cucharadita de romero en 250 ml de agua durante unos 10 minutos.

Luego se debe beber la infusión caliente, pero también se puede consumir templada o fría. Según el portal especializado en salud, Medical News Today, esta planta puede ayudar a fortalecer el sistema inmunitario, reducir dolores musculares y potenciar la capacidad de la memoria.

El romero es una planta sagrada para algunas creencias espirituales

Además de sus propiedades medicinales, el romero también es una planta considerada como sagrada en diversas creencias y rituales espirituales. Quemar esta planta y sahumar los espacios puede traer beneficios al hogar.

Más allá de contener una fragancia con efecto relajante, ideal para momentos de tensión, esta hierba es un símbolo de poder, protección y conexión espiritual. Según el portal especializado en artículos de bienestar Rosen, el romero tenía el poder de repeler los actos de brujería y algunas enfermedades en la Edad Media Europea. Incluso, se colocaba en las tumbas como un tributo a los difuntos para protegerlos de los espíritus malignos.

En la actualidad, el romero es parte de diversos rituales de relajación y meditación. Según el Feng Shui, esta planta aromática puede atraer la abundancia y la protección de la energía de las personas que habitan en un espacio.