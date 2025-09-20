El truco poco conocido para que tus plantas aromáticas huelan y sepan mucho mejor

Hay plantas aromáticas que, cuando están bien cuidadas, desprenden un olor tan fuerte que llenan la cocina sin necesidad de tocarlas. Albahaca, menta, romero… todas tienen algo especial. Pero también es cierto que muchas veces, aunque crecen bien, no huelen a casi nada. Y uno se pregunta: ¿por qué no saben igual que cuando las compras recién cortadas?

La respuesta, aunque parece obvia, no siempre se menciona. Y es que el secreto no está en el agua, ni en la cantidad de sol. Está abajo, escondido. En el suelo.

¿Qué tiene que ver el suelo con el aroma de las plantas aromáticas?

Más de lo que imaginamos. El ingeniero agrónomo Álvaro Lamas lo explica así: “Hay una relación directa entre la calidad del suelo y la síntesis de aceites esenciales”. Esos aceites son los que le dan a cada planta su olor y sabor. Y para producirlos, la planta necesita estar en un ambiente que la estimule a generarlos.

Un suelo pobre o muy compacto puede hacer que la planta sobreviva, sí. Pero su aroma será tenue. En cambio, cuando el suelo es fértil, aireado y rico en materia orgánica, las raíces trabajan mejor y la planta se expresa con más intensidad.

¿Qué tipo de sustrato ayuda a que las plantas aromáticas se sientan mejor?

No hay una receta mágica, pero sí principios claros. Una mezcla ligera —con tierra para maceta, un poco de humus de lombriz y algo de arena gruesa— puede cambiarlo todo. La idea es que el agua drene bien, que el aire circule, y que las raíces no se asfixien.

Y algo más: no las sobreprotejas. El aroma se intensifica cuando la planta enfrenta ciertos retos, como un poco de sequía o cambios de temperatura. Es su forma de defenderse. Por eso, dejar que “sufra tantito” puede, curiosamente, hacerla más sabrosa.

¿Cuáles son las propiedades de las plantas aromáticas?

Las plantas aromáticas no solo aportan sabor y aroma a la cocina; también tienen propiedades medicinales y relajantes. Muchas de ellas, como la menta o el romero, contienen compuestos naturales que ayudan a la digestión, alivian dolores leves y mejoran el estado de ánimo con solo percibir su fragancia.