¿Qué es la Luna Azul y cuándo se verá en México?

Mayo todavía tiene sorpresas para todos los que buscan eventos astronómicos, pues su segunda luna llena será un evento especial que podrá verse de manera clara en el cielo. Esta precisamente es la también conocida como Luna Azul y se concretará en los días finales del mes. Por eso aquí encuentras toda la información pertinente del fenómeno natural que ya tiene emocionados a los seguidores de la Astronomía.

Ventaneando | Programa completo 21 de mayo de 2026

¿Qué es y cuándo se verá la Luna Azul de mayo en 2026?

Esta es la segunda luna llena de mayo, pero esta es catalogada como especial por aparecer de manera plena y clara en todo el territorio nacional. Sitios especializados en el tema como Star Walk, afirman que esta llegará a su máximo esplendor la madrugada del 31 de mayo a las 2:45 en horario de la CDMX.

El momento más pleno de brillo y tamaño se dará la madrugada del último día del mes, sin embargo la Luna Azul se verá totalmente iluminada desde la noche del 30 de mayo y así se mantendrá hasta el primero de junio. Por ello se te anima a no perderte de este fenómeno natural que cerrará los eventos astronómicos del mes relacionados con el satélite natural de la Tierra.

¿Se puede fotografiar la Luna Azul con un teléfono celular?

Hoy una de las preocupaciones se fija en la obtención de postales dignas de redes sociales, por eso la NASA comparte estos consejos para fotos con cámara fotográfica o con la cámara del celular.

#Universo #Astronomía ♬ sonido original - Historias Exprés @historias.exprs1 El 31 de mayo 2026 ocurrirá un fenómeno poco conocido llamado Blue Micromoon: la Luna llena más pequeña del año. No cambia de color, pero sí su tamaño y brillo. En este vídeo te explico por qué sucede, cómo se verá realmente y desde dónde se podrá observar mejor. #Ciencia

Configura el enfoque hacia la Luna Azul, la cual podrá verse claramente en el cielo, esperando que ese día todo se encuentre despejado.

la cual podrá verse claramente en el cielo, esperando que ese día todo se encuentre despejado. Ajusta el ISO entre 100 y 400 para reducir el ruido de la imagen.

para reducir el ruido de la imagen. Se recomienda colocar tu cámara o celular en un tripié para dejar estable el momento en el que se toma la fotografía.