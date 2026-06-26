Aplicar tu base de maquillaje por la mañana, luciendo un tono perfecto, pero a las pocas horas verte al espejo y notar que luces naranja es una de las situaciones más frustrantes en el mundo de la belleza.

Este fenómeno se conoce como oxidación del maquillaje y se presenta debido a una reacción química en la que los ingredientes de la base, principalmente los aceites y los pigmentos de óxido de hierro, entran en contacto con el oxígeno del aire, el pH de la piel y los aceites naturales de la misma.

Por fortuna, existen técnicas sencillas para prevenir esta reacción, como trucos de color y preparación de la piel para corregir el tono si ya has comprado una base propensa a oxidarse.

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Esto debes hacer si tu base de maquillaje se oxida y se vuelve naranja

De acuerdo con los expertos, las medidas que debes tomar en cuenta para evitar lucir naranja con el paso de las horas son:

Preparar la piel correctamente

Uno de los pasos principales para prevenir y solucionar la oxidación es preparar la piel correctamente, con una limpieza profunda que elimine el exceso de sebo, con un tónico que equilibre el pH de tu piel antes de maquillarla y con un primer que cree una barrera entre la piel y la base.

La forma correcta de aplicar base evitando que se vuelva naranja|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Ajustar la aplicación del maquillaje

Usa esponjas hpumedas que absorben el exceso de producto y diluyen la concentración de aceites. Evita las manos, ya que el calor y la grasa de los dedos pueden alterar la fórmula del maquillaje. Al final, sella con polvos traslúcidos que absorben el brillo facial. Puedes aplicarlos durante todo el día cuando lo consideres necesario.

Así evitas que tu base de maquillaje se ponga naranja por la oxidación|Pexels: AI25.Studio Studio

Corrige el tono de la base

Usa el corrector azul, ya que un toque de pigmento de este tono ayudará a cancelar los tonos naranjas. Mezcla con una base clara, combínala con un tono más blanco para balancear el color final. Compra también un tono menos, si sabes que una marca específica se oxida, adquiérela un tono más claro del habitual.

