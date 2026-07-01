Las cajas de té de cartón o madera suelen terminar en la basura tras consumir el producto. No obstante, su diseño con compartimentos las convierte en una alternativa útil para almacenar objetos pequeños. Es por ello que en este artículo traemos para ti estas opciones para reutilizarlas en organizar el baño, área donde puedes replicar estas 5 ideas para modernizarlo y que luzca elegante.

En los últimos años se han vuelto tendencia las acciones de reutilizar objetos o ropa para convertirlos en piezas útiles del hogar, como lo son estas 4 ideas para transformar una escalera vieja en un mueble decorativo. Además, al realizar este tipo de acciones, contribuyes a reducir residuos domésticos y prolongas la vida útil de materiales que todavía pueden tener otra funcionalidad.

Así puedes reutilizar las cajas de té en el baño

Una de las principales opciones es utilizar los compartimentos internos de sus cajas para guardar o almacenar hisopos de algodón, ligas de cabello, cortaúñas y productos pequeños de cuidado personal, por mencionar algunas piezas pequeñas. Con esta idea será más sencillo encontrar las piezas cuando se necesiten.

Qué hacer con las cajas de té, son un tesoro: cómo reutilizarlas para organizar el baño|IA

Cabe mencionar que, si la caja está fabricada de cartón, se debe mantener alejada del contacto directo con el agua. Por ello, una de las opciones para prolongar su vida útil es colocarla dentro de un cajón o una repisa sobre el lavabo o dentro de un gabinete. Asimismo, puedes instalarla en un espacio que tenga buena ventilación, para que la cajita se mantenga seca.

Las decoraciones de las cajas de té

Para que no se vea la marca de té, puedes decorarlo con pintura acrílica apta tanto para madera como para cartón. Otra de las opciones es utilizar papel adhesivo, vinil decorativo o tela autoadherible para cambiar la apariencia.

Otra de las ideas es poner pequeñas etiquetas para identificar el contenido de cada compartimento, a fin de facilitar la organización de los objetos personales de cada integrante de la familia.