Cuál es el mejor momento para podar los árboles y que crezcan sanos y fuertes

Para poder mantener a las plantas y árboles sanos durante gran parte del año, hay que llevar adelante una serie de tareas que son fundamentales y que consisten en que tengan un buen riego, un buen sustrato, brindarles un buen riego, pero también realizar una buena poda sobre sus ramas para que puedan crecer de manera correcta y evitar así algunos problemas. Por eso, es que los jardineros compartieron el mejor momento para realizar esta actividad para que crezcan sanos y fuertes.

Para los que recién están incursionando en el mundo de la jardinería, tienen que saber que hay que tener una serie de cuidados que son fundamentales para poder disfrutar de unas bellas plantas y árboles crecidos; y que no basta solamente con regarlas. Y es que hay otras actividades que son esenciales para mantenerlos fuertes, como el hecho que tengan una buena ubicación, se les aporte un buen drenaje y realizar una buena poda.

¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante la poda para los árboles y plantas? Hace referencia a la tala selectiva de las partes del árbol que alberga un propósito definido y que es clave para la seguridad si hablamos del arbolado público; ayuda a prevenir enfermedades como la presencia de insectos o de plagas y contribuye a un crecimiento sano. Pero, la gran pregunta radica en cuál es el momento adecuado para podar.

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Este es el mejor momento para podar tus árboles

De acuerdo a lo que explicaron los jardineros expertos, el mejor momento para podar tus árboles dependerá de cada especie de árbol y es que así como muchas se podan durante el receso invernal; otras requieren intervenciones durante el verano, continuando con su ciclo de floración. Además, eliminar ramas secas, chupones o madera dañada ayudará a prevenir enfermedades, permitiendo que la planta concentre sus recursos en los brotes que están más sanos.

Cómo podar correctamente los árboles

Por otro lado, es fundamental elegir una buena técnica de poda; por lo que los especialistas aconsejaron utilizar herramientas limpias, afiladas y efectuar así cortes unos milímetros por encima de una yema, con una inclinación leve para evitar la acumulación de agua. A su vez, aseguraron que no se debe dejar miñones a las ramas porque no brotarán y se deteriorarán.