Manualidades en casa: cómo hacer muñecos de crochet al estilo la Selección Mexicana para celebrar a México en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo se vive en la cancha, también puede ser una excelente fuente de inspiración para hacer hermosas manualidades desde la comodidad de tu hogar y con pocos materiales. Y una idea que no falla, son los muñecos de crochet inspirados en la Selección Mexicana, que quedan muy bien para decorar y demostrar así el entusiasmo por el tan anhelado 5to partido que México por fin tendrá tras ganarle a Ecuador.

Crochet de la Selección Mexicana: 3 ideas bonitas y fáciles de hacer para lucir en el Mundial 2026

Un jersey bordado en honor a tu jugador favorito. Si ya tienes a tus futbolistas mexicanos preferidos y quieres demostrar cuánto los apoyas, puedes hacerlo con un hermoso llavero de crochet con forma del jersey de la Selección Mexicana. Solo necesitas hilo del color de la selección que más te guste (verde, blanca o negra) y trazar la forma de una camiseta. Para los detalles, intercambia el color y haz el número y nombre que traigan en la parte trasera. En la parte frontal puedes hacer un pequeño escudo en color café, que no necesariamente tiene que quedar idéntico, sino que incluso queda bien con un círculo que lo asemeje. Para traerlo a todas partes, pon una argolla de metal donde irán colgadas tus llaves. 3 ideas para hacer crochet inspirado en la Selección Mexicana y apoyarlos en el Mundial 2026|Pinterest

Amigurumis con los futbolistas de la Selección Mexicana. Los muñecos de crochet no pasan de moda porque siempre son un lindo detalle para regalar o para poner en la habitación como adorno. Y ahora que el futbol es el tema principal de todo el país, es un gran momento para darle vida a un tierno amigurumi que represente a tu jugador mexicano preferido, ya sea porque ha destacado como "MVP" de los partidos o porque sigues su trayectoria de cerca. Lo más importante es que la cabeza quede bien equilibrada en proporciones porque de aquí partirán el cuerpo. La parte del uniforme también es muy importante; no te olvides de su jersey, su short y hasta sus tenis. Y para que quede más realista, ponle las características físicas de cada personaje; si tiene el pelo largo, corto, es castaño o rubio, por mencionar algunos detalles. 3 ideas para hacer crochet inspirado en la Selección Mexicana y apoyarlos en el Mundial 2026|Imagen creada con IA