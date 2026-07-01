Los 3 objetos que debes evitar tener en casa para que circule la energía en el hogar

La decoración del hogar es una de las actividades más comunes que se ha vuelto tendencia en el último tiempo y que consiste en embellecer los interiores, logrando que todo esté bien combinado y quede estéticamente perfecto. Así como hay quienes seguirán reglas de decoración o consejos de expertos, hay otros que ponen énfasis en las reglas básicas del Feng Shui, este sistema filosófico de origen taoísta que tiene como fin encontrar la armonía y que recomendaron los objetos que hay que sacar de la casa si queremos que circule la energía dentro del hogar.

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El Feng Shui es una práctica milenaria que tiene sus orígenes en China y que tiene como principal objetivo, poder lograr un ambiente armonioso, en donde fluya la energía vital (Chi) y beneficie atodos los integrantes del hogar. Es por eso que tiene una cierta influencia en la decoración, ya que será clave elegir los elementos adecuados, como así también que no genere interferencias en la energía vital.

Es por eso que la decoración va más allá de lo estético, teniendo en cuenta que la forma en la que elegiremos los colores, los muebles y los objetos con lo que decoraremos el hogar, puede tener un efecto negativo en el interior, de acuerdo a lo que explicaron desde el Feng Shui. Por eso, una especialista en esta práctica explicó que desde esta perspectiva, algunos elementos pueden generar interferencias, estancamiento y otros favorecen el bienestar.

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Por qué no hay que tener algunos objetos en casa

Según el Feng Shui, los objetos que no debemos tener en la casa porque estancarán la energía positiva dentro del hogar son aquellos que están rotos, que ya no son importantes y que no cumplen una función específica; por lo que nada debería estar sucio, roto o viejo. Entre esos objetos, hay que mencionar a los siguientes:

Estos son los objetos que obstruyen la energía