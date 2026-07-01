¿De dónde viene el taco al pastor? Su historia en la clase de Isabel Carvajal, maestra de MasterChef 24/7

Claudia se ganó una clase especial con la Chef Isabel Carvajal en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 en la que, además de hablar de sus sueños y su familia, la cocinera se enseñó a preparar tacos al pastor paso a paso... ¡este antojito ya es todo un clásico de la cocina mexicana, pero su origen es de otro país!

¿De dónde vienen los tacos al pastor?

Antes de enseñarse a hacer el adobo para la carne al pastor con la cantidad exacta de condimentos, así como los secretos en el corte y la preparación de la proteína, Claudia se tomó unos minutos para leer la historia del taco al pastor escrita por la Chef Isabel Carvajal , un platillo de origen... ¡árabe! adaptado a la sazón nacional que ahora lo hace irresistible.

"Cuando hablamos del taco al pastor, hablamos de uno de los mejores ejemplos de cómo la gastronomía es capaz de unir culturas y transformar tradiciones", comenzó a narrar Claudia, quien contó a las cámaras de MasterChef 24/7 que los orígenes del taco al pastor se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX.

Fue la llegada de migrantes de Medio Oriente -de países como Líbano y Siria- a varias regiones de México lo que impulsó la creación de los tacos al pastor con la introducción de la técnica del asado vertical (el ahora llamado "trompo") en Puebla y, posteriormente, la Ciudad de México.

La sustitución de la carne de cordero por carne de cerdo y la incorporación de chiles secos, achiote, ajo, especias y vinagre en el adobo, así como el uso de la tortilla de maíz en lugar del pan árabe original, dio lugar poco a poco a la receta definitiva de los ricos tacos al pastor.

Ya sea como desayuno, comida o cena, los tacos al pastor se convirtieron en una variante de la cocina árabe que conquistó al mundo entero: con o sin la fresca rebanada de piña asada de toque dulce -ingrediente que cambia de taquería a taquería-, este antojito es el preferido de los comensales nacionales y extranjeros.

Como ves, la historia del taco al pastor es súper interesante porque ahí queda demostrado que no hay nada escrito en la cocina: siempre es posible reinterpretar recetas y darles un toque único... ¡eso sí, siempre cuidando el amor, la sazón y la calidad!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.