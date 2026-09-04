Ideas fáciles y económicas para celebrar las Fiestas Patrias
Con materiales baratos y detalles inspirados en la cultura mexicana, es posible crear un ambiente festivo para celebrar las Fiestas Patrias sin gastar de más.
Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más importantes de México y cada año los hogares se llenan de color para conmemorar el 15 de septiembre. La comida, la música y las reuniones familiares forman parte de esta fecha, pero la decoración también ayuda a crear ese ambiente festivo tan característico.
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Para preparar una fiesta mexicana no es necesario destinar un gran presupuesto a los adornos. Con materiales sencillos, colores patrios y algunos elementos tradicionales puedes trasformar cualquier espacio y darle un toque especial a la celebración sin gastar demasiado.
¿Qué se conmemora el 15 de septiembre en México?
El 15 de septiembre se conmemora en México el inicio de la Independencia, ocurrido en 1810 con el llamado a levantarse contra el dominio español. Durante esta noche se realiza el tradicional Grito de Independencia, encabezado por el presidente desde Palacio Nacional. Las celebraciones incluyen música, comida típica, fuegos artificiales y reuniones familiares en todo el país.
¿Cómo decorar la mesa de Fiestas Patrias sin gastar de más?
Decorar la mesa de Fiestas Patrias no requiere gastar demasiado. Con materiales económicos como el papel, cartulina, globos y vasos desechables, bolsas de papel y listones puedes crear adornos originales para ambientar tu fiesta mexicana y sorprender a tus invitados.
Una alternativa sencilla son los elotes decorativos con palomitas. Para hacerlo, forma conos con papel verde y rellénalos con palomitas de maíz para simular los granos. Puedes cerrarlos con un listón de rafia y colocarlos como centro de mesa o utilizarlos para servir botanas.
Los cactus con globos verdes también son una opción divertida. Infla globos de distintos tamaños, dibuja pequeñas espinas con marcador negro y colócalos dentro de vasos o macetas desechables. Agrega flores rojas de papel o cartulina para completar el diseño.
Otra propuesta son las diademas mexicanas, decoradas con figuras de chiles, sombreros o elementos tradicionales. Finalmente, reutiliza cartas de lotería mexicana para decorar bolsas de dulces, botanas o centros de mesa.