Cómo hacer un organizador de tazas con una rama de árbol y ganchos metálicos

Coleccionar tazas es una forma sutil, pero muy funcional de embellecer tu cocina y darle un toque personalizado a este espacio. Sin embargo, esto puede volverse un problema por la falta de espacio y lo mejor es siempre recurrir a una solución que las deje a la vista sin ser estorboso, como un organizador que es barato porque está hecho con la rama de un árbol y algunos ganchos metálicos.

Organizador de tazas a mano: qué materiales se necesitan para hacer un modelo en casa

Lo primero que debes conseguir antes de empezar con este proyecto DIY que sirve para poner orden hasta en las cocinas más pequeñas, es un pedazo de madera natural de tamaño mediano. Para darle ese toque "rústico" a la decoración, lo ideal es que sea tipo tronco recién cortado, es decir, que no esté perfectamente lijada, ya que esto hará que el organizador de tazas hecho en casa quede mucho más original.

Un organizador de tazas es ideal para que la cocina se vea ordenada|Pinterest

También se necesitan ganchos metálicos de fácil instalación; para un modelo mediano vas a ocupar de 7 a 10 piezas. Y por último, taladro, lija, taquetes y clavos, materiales que pueden conseguirse en las tlapalerías o tiendas dedicadas a la construcción.

Paso a paso para armar tu propio organizador de tazas estilo rústico