Cómo hacer un organizador de tazas con una rama de árbol y ganchos metálicos
Tener tu cocina ordenada es mucho más fácil de lo que suena, especialmente con artefactos como un organizador de tazas que sirven para almacenar y decorar.
Coleccionar tazas es una forma sutil, pero muy funcional de embellecer tu cocina y darle un toque personalizado a este espacio. Sin embargo, esto puede volverse un problema por la falta de espacio y lo mejor es siempre recurrir a una solución que las deje a la vista sin ser estorboso, como un organizador que es barato porque está hecho con la rama de un árbol y algunos ganchos metálicos.
Organizador de tazas a mano: qué materiales se necesitan para hacer un modelo en casa
Lo primero que debes conseguir antes de empezar con este proyecto DIY que sirve para poner orden hasta en las cocinas más pequeñas, es un pedazo de madera natural de tamaño mediano. Para darle ese toque "rústico" a la decoración, lo ideal es que sea tipo tronco recién cortado, es decir, que no esté perfectamente lijada, ya que esto hará que el organizador de tazas hecho en casa quede mucho más original.
También se necesitan ganchos metálicos de fácil instalación; para un modelo mediano vas a ocupar de 7 a 10 piezas. Y por último, taladro, lija, taquetes y clavos, materiales que pueden conseguirse en las tlapalerías o tiendas dedicadas a la construcción.
Paso a paso para armar tu propio organizador de tazas estilo rústico
- Toma la rama y dale una buena lijada de la parte que irá empotrada a la pared, pues esto dará mayor facilidad a la instalación. En la parte frontal de la madera, solo lija las zonas donde tenga demasiada rugosidad, para evitar raspones al momento de poner o quitar las piezas.
Contemplando como referencia cuántas tazas quieras poner en tu nuevo organizador de cocina hecho a mano, traza los puntos con una distancia prudente para que no estén muy juntas y que no se despostillen con el contacto. El portal especializado Homify recomienda que sean al menos 9 centímetros de separación.
- Instala los ganchos con el taladro, verificando que queden perfectamente bien firmes y sean capaces de soportar las tazas que vayas colocando. Al igual que en otro tipo de decoraciones para el hogar, es importante que los materiales como la madera y los ganchos metálicos para el porta tazas sean de buena calidad.
- El siguiente paso es fijar la estructura a la pared; dependiendo del material, podrá ser directo con el clavo o con ayuda de un taquete apto para las medidas. La posición puede ir horizontal, vertical o hasta inclinada para un toque único. Aquí también es importante comprobar que esté bien puesto y no exista el riesgo de que se caiga.
- Y listo, el organizador de tazas estilo rústico estará listo para usarse. Ahora solo queda ir poniendo tus diseños favoritos y los tendrás siempre a la mano para cada que quieras prepararte una bebida calientita a cualquier hora del día.