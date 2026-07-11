Qué hacer con los cajones de madera viejos, son un tesoro: ideas brillantes para organizar y decorar tu terraza

Muchas personas los guardan en una esquina del patio o terminan deshaciéndose de ellos sin imaginar todo su potencial, pero los cajones de madera viejos pueden convertirse en auténticas piezas decorativas capaces de transformar cualquier terraza con poco presupuesto y mucho estilo. Además de aportar un toque rústico y acogedor, ayudan a mantener el espacio organizado de forma práctica .

Ideas para reutilizar cajones de madera en la terraza: una por una

1. Convierte los cajones en estanterías para plantas. Crear un jardín vertical con cajones de madera es una de las opciones más decorativas y funcionales. Basta con fijarlos a la pared para exhibir macetas, suculentas y flores de forma ordenada, aportando color y frescura al espacio.

Basta con fijarlos a la pared para exhibir macetas, suculentas y flores de forma ordenada, aportando color y frescura al espacio. 2. Crea una mesa auxiliar con estilo rústico. Un simple cajón puede transformarse en una práctica mesa para exteriores. Solo necesitas añadir ruedas en la base y una superficie de madera o cristal para colocar bebidas, libros o adornos durante reuniones al aire libre.

Ideas para hacer con cajones de madera viejos.|(Gemini)

3. Organiza herramientas y accesorios de jardinería. Los cajones son perfectos para mantener el orden en la terraza. Puedes utilizarlos para guardar guantes, palas, fertilizantes y otros accesorios que suelen quedar dispersos. Pintarlos en tonos neutros ayudará a integrarlos con la decoración.

Puedes utilizarlos para guardar guantes, palas, fertilizantes y otros accesorios que suelen quedar dispersos. Pintarlos en tonos neutros ayudará a integrarlos con la decoración. 4. Diseña bancos y rincones decorativos. Apilar varios cajones permite crear pequeños bancos o estructuras decorativas con mucho encanto. Al agregar cojines y textiles resistentes al exterior, conseguirás un espacio cómodo y lleno de personalidad.

Al agregar cojines y textiles resistentes al exterior, conseguirás un espacio cómodo y lleno de personalidad. 5. Úsalos como repisas y organizadores modulares. Los cajones de madera también pueden funcionar como repisas, zapateros o exhibidores para plantas y velas. Su versatilidad los convierte en una de las alternativas más económicas para renovar cualquier terraza.

¿Por qué está de moda reutilizar muebles de madera?

La tendencia de reutilizar materiales en la decoración del hogar sigue ganando popularidad entre quienes buscan espacios más personalizados y sostenibles. Los cajones de madera destacan por ser versátiles, fáciles de restaurar y perfectos para proyectos que combinan funcionalidad y diseño sin grandes inversiones.

Si tienes algunos guardados, quizá poseas un verdadero tesoro. Con un poco de creatividad, estos objetos pueden convertirse en muebles auxiliares y organizadores que darán una nueva vida a tu terraza, señala el medio TN.