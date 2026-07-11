Cómo maquillar los labios en forma de corazón en 4 pasos: se ven hermosos y elegantes

Los labios en forma de corazón se caracterizan por un arco de Cupido bien definido y una apariencia delicada que aporta un toque romántico al maquillaje. Aunque algunas personas tienen esta forma de manera natural, también es posible crearla con unos cuantos productos y una técnica sencilla.

Solo necesitas un delineador, tu labial favorito y unos minutos frente al espejo.

Paso a paso para lograr unos labios en forma de corazón fácil y rápido

Con estos cuatro pasos conseguirás unos labios definidos, equilibrados y con un acabado que favorece tanto maquillajes naturales como looks más sofisticados.

