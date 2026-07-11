Cómo maquillar los labios en forma de corazón en 4 pasos: se ven hermosos y elegantes
Un simple cambio en la forma de delinear tus labios puede hacer que luzcan más elegantes, delicados y con un efecto de mayor volumen sin necesidad de retoques estéticos.
Los labios en forma de corazón se caracterizan por un arco de Cupido bien definido y una apariencia delicada que aporta un toque romántico al maquillaje. Aunque algunas personas tienen esta forma de manera natural, también es posible crearla con unos cuantos productos y una técnica sencilla.
Solo necesitas un delineador, tu labial favorito y unos minutos frente al espejo.
Paso a paso para lograr unos labios en forma de corazón fácil y rápido
Con estos cuatro pasos conseguirás unos labios definidos, equilibrados y con un acabado que favorece tanto maquillajes naturales como looks más sofisticados.
- Hidrata y prepara los labios. Antes de comenzar, aplica un bálsamo labial y déjalo actuar entre cinco y diez minutos. Después retira el exceso con un pañuelo para evitar que el maquillaje se deslice.
Si quieres que el color destaque más y sea más fácil modificar la forma de los labios, aplica una capa muy ligera de base o corrector sobre ellos.
- Marca el arco de Cupido. Con un lápiz delineador del mismo tono que el labial, dibuja primero el arco de Cupido formando dos curvas suaves que se unan en el centro.
La clave está en definir esta zona sin exagerar el pico, ya que un acabado demasiado marcado puede verse poco natural.
- Delinea el resto de los labios. Continúa el trazo hacia las comisuras manteniendo líneas suaves y simétricas. En el labio inferior, dibuja un contorno ligeramente redondeado para equilibrar la forma y reforzar el efecto de corazón.
Si deseas que los labios se vean un poco más voluminosos, puedes salir apenas uno o dos milímetros del borde natural, siempre respetando su forma.
- Rellena y aporta dimensión. Aplica el labial con una brocha o directamente de la barra, procurando cubrir por completo el delineado para unificar el color.
Como toque final, coloca un poco de iluminador sobre el arco de Cupido y añade una pequeña cantidad de gloss únicamente en el centro del labio inferior. Este detalle refleja la luz y hace que los labios luzcan más llenos sin perder elegancia.