El ciclo escolar de la educación básica está a días de que finalice, por lo que algunos niños tendrán su graduación de preescolar y primaria. Es en estas fechas cuando los padres tienen que desembolsar dinero para el protocolo que se realiza en la escuela, por lo que se quedan cortos para darles un detalle. No obstante, en este artículo, olvídate de los juguetes caros y pon atención a estas 5 manualidades, como la de la creación de los collares artesanales que se pueden hacer en casa sin gastar mucho.

Las ceremonias de graduación en preescolar y primaria suelen incluir pequeños obsequios para reconocer el esfuerzo de los estudiantes al concluir una etapa escolar. Pero lo mejor de todo son los regalos elaborados por familiares, ya que adquieren un valor afectivo que perdurará por muchos años, como lo son estas 5 bolsas artesanales de mezclilla sin máquina de coser.

Las manualidades para sorprender a los niños en su graduación

1. Caja de recuerdos personalizada: Puedes utilizar una caja de cartón resistente o de madera pequeña, decorarla con pinturas acrílicas, papeles de colores, fotografías y el nombre del estudiante. En su interior pueden colocarse el gafete escolar, dibujos, reconocimientos, mensajes escritos por la familia o fotografías de la generación.

Olvídate de los juguetes caros: 5 manualidades para sorprender a los niños en su graduación|IA

2. Marco decorativo: Puede fabricarse con cartón grueso, palitos de madera, foamy, listones o figuras de papel. Además de proteger la fotografía, el marco permite escribir la fecha, el grado escolar y una frase de felicitación.

3. Birretes de cartulina con dulces: Esta manualidad es uno de los recuerdos más populares para ceremonias escolares. Este diseño utiliza una pequeña caja como base, cartulina negra para formar el birrete y estambre para elaborar la borla.

4. Frasco de buenos deseos: Solo se necesita un recipiente de vidrio o plástico transparente, papel de colores y listones. Cada integrante de la familia puede escribir un mensaje, un recuerdo o un deseo para la siguiente etapa escolar del niño.

5. Álbum artesanal: Un cuaderno de hojas gruesas puede transformarse en un recuerdo permanente con imágenes del ciclo escolar, notas escritas por familiares, maestros y compañeros.