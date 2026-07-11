Una de las bebidas que no deben faltar para arrancar el día es el café, por lo que en la mayoría de los hogares mexicanos debe haber este producto. Pero los envases son un tesoro que pocos han descubierto, ya que en lugar de desecharlos, se pueden reutilizar para organizar la cocina, igual que las jarras de vidrio para decorar las mesas.

Cualquier tipo de envase de café sirve, ya sea de vidrio, plástico o lata; ayudarán a almacenar distintos productos dentro de la cocina. Con una limpieza adecuada, estos recipientes pueden sustituir organizadores comerciales y aprovechar mejor el espacio disponible en alacenas o despensas. En cambio, si lo que quieres es decorar tu jardín con piezas reutilizables, las de las botellas de vidrio son una buena opción.

De envases de café a organizadores de cocina

Los envases de café se pueden utilizar para guardar arroz, frijoles, lentejas, pasta, avena, azúcar, harina o cereales. Los modelos con tapa hermética ayudan a conservar los alimentos secos durante más tiempo al limitar la entrada de humedad y polvo.

Qué hacer con los envases de café, son un tesoro: cómo reutilizarlas para organizar la cocina|IA

Además de almacenar alimentos, estos envases son útiles para guardar utensilios pequeños. En ellos puedes colocar cucharas medidoras, pinzas para bolsas, cortadores de galletas, popotes reutilizables, cápsulas de café, sobres de infusiones o bolsas de especias.

Los envases de vidrio también funcionan para organizar especias, semillas, frutos secos y mezclas para repostería, ya que su transparencia permite identificar el contenido sin necesidad de abrirlos constantemente.

En cambio, los recipientes metálicos o de plástico pueden decorarse con etiquetas adhesivas o pintura especial para integrarlos a la cocina y mantener una apariencia uniforme en las repisas.

Cómo reutilizar los envases de café

El paso más importante antes de reutilizar los envases de café es lavar el recipiente con agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo del grano y dejarlo secar por completo antes de guardar alimentos.

Es preciso mencionar que todos los recipientes reutilizados para almacenar productos comestibles permanezcan completamente limpios y secos para evitar la proliferación de bacterias o humedad.