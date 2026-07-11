Manicura: este verano las uñas café son la tendencia

El color café o marrón ha tomado mucha importancia en el último tiempo en el mundo de la manicura debido a que ayuda a obtener unas manos estilizada y perfecta que se adapta a todo tipo de ocasiones importantes.

Ante esto es que te vamos a contar sobre algunos diseños de uñas que puedes llevar a cabo con las uñas café que son realmente hermosas. Además, te harán lucir elegante en todo momento.

¿Cuál son los mejores diseños de esta manicura?

Este color tiene la capacidad de favorecer a todo tipo de piel y puede servir de lienzo para experimentar una gran cantidad de diseños. Algunos de ellos son:

Café con efecto ojo de gato

Esta es una técnica muy sofisticada y los tonos café son el mejor aliado. Con ayuda de los esmaltes magnéticos lograrás que la superficie de la uña refleje la luz creando un destello tridimensional que recuerda al brillo de una piedra preciosa.

Puedes usar colores chocolate, moka o cappuccino, para aportar profundidad y un aspecto lujoso sin necesidad de decoraciones excesivas. Puedes combinar con uñas en tono marfil, detalles metálicos en dorado o acabados perlados.

Esta es una manicura elegante.|Pinterest

Polka dots

Aquí nos encontramos con los lunares sobre una base café brillante. Este es un diseño que rescata la estética retro con pequeños puntos en tonos crema o vainilla que generan un contraste delicado y muy femenino.

Puedes jugar con el tamaño de los lunares ya que si son pequeños distribuidos de forma uniforme ofrecen una apariencia minimalista, mientras que combinarlos con uñas lisas en el mismo tono café ayuda a equilibrar el diseño.

Animal print

Por último, tenemos este estilo que se presenta con una versión mucho más elegante al incorporar tonalidades café. Las manchas inspiradas en el leopardo aparecen sobre bases nude, caramelo o chocolate, creando un diseño moderno y fácil de llevar.