Qué tan largas deben ser las uñas de los pies para que sea saludable: esto dicen expertos

Las uñas de los pies crecen 4 veces más lento que las de las manos; por ello, en algunas ocasiones se olvida darles su mantenimiento con un buen pedicure. Pero existe una pregunta que tal vez más de uno se ha hecho, y ello es qué tan largas se deben llevar para que sea saludable y no lastime al dedo. Estos son los 7 diseños de manicura hermosos que les quedan bien a las mujeres morenas en marzo de este año.

De acuerdo con los expertos consultados por el portal Deia, las uñas no deben sobresalir la yema de los dedos más de 2 milímetros. Lo anterior, ya que llevarlas cortas ayuda a no acumular suciedad ni bacteria debajo de ellas. Esta es la decoración de manicura sencilla: 7 modelos que puedes usar en marzo 2026.

Se recomienda que lo largo de la uña no rebase los 2 milímetros de la yema del dedo.|Pinterest

Tener las uñas cortas en primavera-verano de este año y lucirlas con un buen diseño no solo es por higiene y prevenir hongos, sino también por un motivo de comodidad al momento de caminar y de no causar daños al dedo por llevarlas en un tamaño grande o con modelo acrílico. Este último se recomienda usarlo cuando se está en la playa o se usan sandalias.

Las curiosidades de las uñas de los pies que quizá no sabías

Las uñas de los pies tienen como función principal proteger las terminaciones nerviosas de los dedos, según un artículo de Podoactiva. Además, llegan a crecer en promedio aproximadamente 3 milímetros por mes, aunque para ello influyen la edad, la genética y la ingesta de calcio.

Una de las curiosidades de las uñas de los pies que quizá no sabías es que, si eres diestro, te crecerán más rápido las del pie derecho o las de los dedos más largos, ya que son los que tienen mayor actividad durante todo el día.

Es durante el verano cuando las uñas de los pies crecen más rápido en comparación con otras fechas del año, y eso se debe a que hace más calor, se realizan más actividades y al aumento de la vitamina D.