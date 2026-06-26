No hagas esto la última luna llena de junio; podrías arruinar tu suerte

Si no estás tan familiarizado con los temas de la fortuna, buena suerte e incluso rasgos espirituales del esoterismo y las vibras… este artículo te explica que hay algunas prácticas alrededor de ciertos eventos astronómicos. Según los creyentes de estos pensamientos, cuando en el cielo ocurren cosas, son momentos para cerrar ciclos, atraer buena fortuna y protegerte ante los males que viven a tu alrededor. Ante eso, se te advierte de no hacer esto en la última luna llena de junio.

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¿Qué NO debe hacerse en la última luna llena de junio?

La luna llena de junio está presupuestada para ocurrir precisamente entre el penúltimo y el último día del mes. Esta iniciará unos 3 minutos antes de la media noche del 30 de junio y alcanzará su máximo esplendor en la madrugada o al amanecer de ese mismo día. Esta es conocida como la Luna de Fresa, pues alcanza un color naranja, dorado o rojizo al estar muy cerca del horizonte.

Mientras que en los aspectos astrológicos y la injerencia de las energías, la clave radica en el impacto que se genera en todo el universo. Por eso los expertos recomiendan alinear objetivos, planes y deseos para conseguirlos en las semanas siguientes. Pero en esta oportunidad se te advierte sobre cosas que debes evitar este último día del mes.

No hagas promesas que sabes que no cumplirás

No te enfoques solamente en lo que te falta, de cierta forma sé agradecido

No te aferres al desorden o la acumulación de objetos o personas que no te dan estabilidad

No gastes por impulso, sobre todo en cierre de mes

No alimentes problemas,

#LunaLlena #Astronomia #FenomenoAstronomico #Luna2026 ♬ 拉线飞轮转场 - 辣鸡秀秀 @orgullomexicanomx 🌕 NO TE PUEDES PERDER ESTA LUNA 🍓 La Luna de Fresa iluminará el cielo y millones de personas podrán verla a simple vista El próximo 29 de junio, la Luna de Fresa alcanzará su máximo brillo y regalará uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes del año. Aunque su nombre hace pensar que se verá de color rosa, en realidad proviene de antiguas tradiciones que marcaban la temporada de cosecha de fresas. Lo verdaderamente increíble será verla aparecer sobre el horizonte, donde parecerá enorme debido a una ilusión óptica que ha sorprendido a la humanidad durante siglos. 🌕 Visible sin telescopio. 🌕 Visible desde México y gran parte del mundo. 🌕 Uno de los eventos astronómicos más esperados de junio. Mientras millones de personas miran una pantalla, el universo prepara un espectáculo gratuito sobre nuestras cabezas. 💬 ¿Desde dónde vas a observar la Luna de Fresa? #LunaDeFresa

¿Qué rituales se recomiendan en esta luna llena de junio?

Si eres de los que practican estos rituales, se te recomiendan dos.