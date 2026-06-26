Muere Yimvert Berroterán, famoso futbolista y promesa de la selección sub-20 de Venezuela, a los 18 años tras los terremotos

El futbol mundial está de luto tras darse a conocer el triste fallecimiento de Yimvert Berroterán, jugador de la selección sub-20 de Venezuela y una de las jóvenes promesas del país. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el joven futbolista habría sido reportado como desaparecido durante los fuertes terremotos registrados en el país en los pasados días. No obstante, se acaba de confirmar que fue localizado sin vida durante las labores de rescate.

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¿Qué se sabe sobre la trágica muerte del futbolista Yimvert Berroterán?

El pasado 24 de junio, Venezuela fue sacudido por un doble terremoto, uno de 7.2 en magnitud y el otro de 7.5, el cual hasta el momento ha dejado cerca de 1000 personas fallecidas y más de 300 personas heridas, además de varios desaparecidos.

Tras el incidente, recientemente se reportó que Yimvert Berroterán se encontraba entre las personas desaparecidas junto a otros seis futbolistas (Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García). Nombres proporcionados por La Federación Venezolana de Fútbol.

No obstante, en las últimas horas se dio a conocer que su cuerpo fue hallado sin vida junto al de su pareja Valentina Sandoval, entre los escombros de su residencia ubicada en La Guaira.

¿Qué sucedió en Venezuela?

Desde el pasado 24 de junio del 2026, Venezuela se encuentra en estado de emergencia tras reportarse un doble terremoto consecutivo que sacudió el centro del país. El fenómeno registró dos movimientos con apenas 39 segundos de diferencia: el primero de magnitud 7.2 y el segundo de magnitud 7.5. Debido a la magnitud del evento, se ha catalogado a estos sismos como los más destructivos que han golpeado a la nación en más de un siglo