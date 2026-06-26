5 ideas para decorar un pastel de Roblox y sorprender a los más chicos

En todo cumpleaños infantil no pueden faltar algunas cosas que son claves, como lo son la decoración elegida de acuerdo a una temática en especial, la piñata y el pastel; que en gran parte son el ánimo de la fiesta y que lo harán diferente. De acuerdo a los gustos de los niños, es el tipo de decoración que vamos a elegir para el pastel y sin dudas que una de las tendencias del momento es el videojuego ‘Roblox’. Por eso, te compartiremos 5 diseños de pasteles para que tengas en cuenta.

Los pasteles son el alma de toda fiesta, y en las infantiles esto es algo que no puede faltar, teniendo en cuenta que será decorado de acuerdo a los gustos de cada niño, y que puede ir variando con los años, dependiendo de los gustos o de la tendencia de este momento. Hay quienes optan por los que tienen varios pisos o decorarlo completamente con el personaje o temática elegida.

No hay dudas que ‘Roblox’ se ha convertido en tendencia entre los más pequeños y es que este videojuegos tiene como fin ir creando y programando juegos y que se ha vuelto tema en muchos de los cumpleaños infantiles. Además, en este caso, los pasteles sobre este tema se caracterizan por su diseño altamente personalizable que recrea el famoso universo y que incluye figuras geométricas, el logotipo oficial en 3D, colores vibrantes y la personalización del avatar.

5 diseños de pasteles de Roblox

En este caso, te compartiremos cinco diseños de los pasteles de ‘Roblox’ para que tengas en cuenta y que variarán de acuerdo al estilo que quiera darle cada uno. Nos encontramos con pasteles personalizados con el avatar del personaje, con la tipografía del videojuego, con figuras geométricos y con colores llamativos como rojo, verde o amarillo.

Diseños de pasteles de Roblox pic.twitter.com/jyxHqPHKhp — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 26, 2026

Qué elementos se utilizan para los pasteles

Por otro lado, en cuanto a la elección de los materiales, el bizcocho de este pastel puede ser de vainilla, chocolate o red velvet, con rellenos que incluyen mousse, cajeta o tres leches; podrás elegir un estilo clásico para la cobertura como crema chantilly; diseños 3D que simulan construcciones; adornos no comestibles y el empleo de paletas de colores llamativos como el azul, el amarillo o el rojo.