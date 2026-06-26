Este es el lugar en donde no debes colocar la Lengua de Suegra, según el Feng Shui

Una de las plantas de interior más importantes que existen es la Sansevieria o más conocida como Lengua de Suegra y es que es conocida por sus largas hojas puntiagudas y que más allá de los beneficios que tiene de decoración, se le atribuyen una gran cantidad de propiedades espirituales. Es por eso que tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, este antiguo sistema de origen chino que busca la armonía en los hogares y que determinó en qué lugar no hay que colocar esta planta porque puede obstaculizar el paso de las buenas energías.

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Las características que tienen las plantas de interior es que son ideales para colocar en los ambientes cerrados cuando no soportan temperaturas extremas, ya sea el calor o el frío, y debido a su origen es que se adaptan mejor a ambientes cerrados. Además, son perfectas para decorar una oficina, una habitación, o el living, pero que además se le atribuyen propiedades espirituales, gracias a la conexión que mantiene con una práctica milenaria.

El Feng Shui es un sistema filosófico de origen chino que tiene como objetivo garantizar la armonía en los espacios y esto se logra a través de sus elementos y que influirá en el bienestar del hogar y de los que habiten en la casa. Su principal función radica en que el Chi o energía vital pueda fluir libremente por todo el espacio, y utiliza a las plantas de interior como canalizadoras de energía. En este caso, recomendó en donde no hay que colocar la Lengua de Suegra.

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Dónde no hay que colocar la Lengua de Suegra, según el Feng Shui

De acuerdo a los principios básicos del Feng Shui, la Lengua de Suegra o Sansevieria como se la conoce, no debe colocarse en salas con exceso de muebles de madera porque puede desequilibrar la energía y los baños son malos para la humedad y raíces se pudrirán fácilmente. Además, tampoco es aconsejable que se coloque en zonas muy húmedas o mal ventiladas, por lo que esta planta prefiere lugares secos y con sustrato que drene bien.

Cuidados para la Lengua de Suegra