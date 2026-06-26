3 cambios que debes hacer en casa antes de que empiece julio para atraer la prosperidad

El mes de junio está llegando a su fin, lo que indica que entraremos de manera directa en la segunda mitad del año y que es un momento clave para repensar varios aspectos de nuestra vida, como así también la posibilidad de renovarlas. Para eso, no existe mejor método que seguir los consejos del Feng Shui, esta práctica milenaria china que tiene como objetivo encontrar la armonía en los espacios y que para poder atraer la abundancia en el mes de julio, recomienda realizar algunos cambios.

Si bien el Feng Shui es una técnica milenaria, ha comenzado a replicarse en el último tiempo por todo el mundo y es que cada vez son más las personas que acuden a ella para poder atraer la prosperidad y la buena suerte a sus hogares. Esta filosofía tiene la premisa que los espacios influirán de manera directa en el estado emocional, en lo financiero y en la calidad de vida de quienes los habitan.

Qué importancia tiene el hogar para el Feng Shui

El inicio del mes de julio próximamente trae aparejado una serie de cambios que serán fundamentales para el bienestar del hogar, y para el Feng Shui representa una gran oportunidad para limpiar energías estancadas, hacer una pausa y preparar el hogar para albergar noticias nuevas y agradables. La importancia que tiene el hogar para esta filosofía es que debe estar lo mejor posible para que pueda fluir el Chi y por eso, estos son los cambios que deberías hacer antes que empiece julio.

3 cambios que debes hacer para atraer la prosperidad antes que empiece julio

Limpiar aquello que no se usa: el Feng Shui sostiene que para lograr la armonía en los espacios, hay que deshacerse de ropa acumulada, papeles innecesarios, objetos rotos o elementos guardados que bloquean la circulación de energía dentro de la vivienda

Cambios en la entrada del hogar: representa un lugar fundamental que es por donde ingresará la energía al hogar y se recomienda mantenerla limpia y despejada; verificar que abra y cierre correctamente; incorporar una planta saludable; asegurar una buena iluminación